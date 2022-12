TORONTO, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Porter Airlines ajoute Calgary à son réseau en croissance en assurant la liaison entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de Calgary (YYC). Les vols seront effectués par son avion Embraer E195-E2, à la fine pointe de la technologie.

Porter élargit donc son service primé en Alberta, avec Calgary comme deuxième destination du transporteur aérien dans la province. L'ajout d'une liaison avec Edmonton a déjà été annoncé cette semaine. Les voyageurs profiteront d'une expérience de voyage en classe économique exceptionnelle à des tarifs très concurrentiels. Tous les passagers profiteront de rangées sans sièges au milieu, d'une connexion Wi-Fi gratuite et rapide, de bière et de vin offerts gratuitement dans de vrais verres et de collations de qualité supérieure.

Les voyageurs pourront consulter l'horaire des vols à compter du 22 février 2023 avec deux vols aller-retour quotidiens :

De l'aéroport Pearson de Toronto vers : À compter du : Nbre moyen de vols

aller-retour sans escale : Tarifs de lancement pour

un vol aller-retour, taxes

et frais compris : Calgary (YYC) 22 février 2023 2 262 $

« Avec Porter, les Calgariens peuvent maintenant profiter d'un niveau de service inégalé dans le domaine du transport aérien économique », a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. « Nous offrons un niveau supérieur de service pour la classe économique à des tarifs très concurrentiels, et changeons la façon dont les gens perçoivent le transport aérien en classe économique. Porter offre un meilleur rapport qualité-prix que toute autre compagnie aérienne. »

« En tant que porte d'entrée pour l'Ouest canadien, l'aéroport international de Calgary (YYC) est fier d'ajouter une autre liaison directe vers Toronto, a déclaré Rob Palmer, vice-président, Commerce, Stratégie et chef des finances. Porter étant la troisième nouvelle compagnie aérienne à mettre sa flotte au service de l'aéroport international de Calgary en moins d'un an, l'entrée en jeu de la compagnie aérienne dans la province de l'Alberta témoigne de la confiance de l'industrie à l'égard de notre aéroport et de notre région. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Porter pour offrir une expérience supérieure à nos clients et générer plus de retombées économiques pour nos communautés. »

Les passagers peuvent également choisir la nouvelle option tarifaire PorterRéserve, qui comprend notamment l'enregistrement prioritaire, plus d'espace pour les jambes et les bagages enregistrés, le tout inclus dans un seul forfait. L'option à la carte PorterClassique permet aux voyageurs de sélectionner les commodités les plus importantes à leurs yeux.

La flotte d'aéronefs E195-E2 de Porter comportera 100 appareils au total, ce qui lui permettra d'étendre son service partout en Amérique du Nord, y compris au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes. La compagnie aérienne dessert également un réseau régional de plus de 20 destinations grâce à sa flotte d'appareils De Havilland Dash 8-400, dont le parc aérien est situé à l'aéroport Billy Bishop de Toronto.

Il est maintenant possible de réserver des vols sur le site www.flyporter.com et auprès des agents de voyage. Des forfaits vacances Évasions Porter seront aussi bientôt offerts. De nouveaux itinéraires seront annoncés régulièrement.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux, misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'avions Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

