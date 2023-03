Danseur, enseignant et auteur installé à Whitehorse, Gurdeep Pandher est devenu une vedette internationale dont les performances et vidéos ont été vues par des millions de personnes à travers le monde entier, transcendant les frontières géographiques et culturelles. Il a touché les gens de multiples façons surtout depuis les confinements liés à la pandémie : dans la solitude de sa cabane, il s'est mis à danser et à faire rayonner la positivité dans un monde en proie à l'isolement.