MONTRÉAL, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de décisions visant à freiner la propagation du virus ont eu des impacts préjudiciables aux personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Suite à l'annonce concernant le port du masque obligatoire dans les espaces publics intérieurs à compter du 18 juillet, et considérant que le port du masque peut constituer un obstacle pour de nombreuses personnes ayant des limitations fonctionnelles, DéPhy Montréal a préparé un avis, qui compte 12 recommandations.

Dans cet avis, nous présentons certains impacts du port du masque sur les personnes handicapées, et nous demandons aux autorités publiques de considérer les besoins de ces personnes dans la réglementation entourant cette obligation, ainsi que de promouvoir la notion d'accommodements auprès de celles et ceux qui seront responsables de la faire appliquer (propriétaires de commerces, personnel des sociétés de transport public, police, etc.) et auprès de l'ensemble de la population du Québec.

Par ailleurs, une adaptation immédiate des outils de promotion du port du masque et autres gestes barrières, rappelant l'impossibilité pour certaines personnes handicapées de s'y conformer en tout ou en partie, ainsi qu'un appel à la tolérance dans les discours de tous les porte-paroles des autorités publiques, seraient essentiels pour sensibiliser la population à cette réalité et pour faire diminuer les inquiétudes et l'anxiété ressenties par les personnes handicapées et leurs proches.

Les organismes locaux, régionaux et nationaux qui souhaitent appuyer cet avis sont invités à compléter le formulaire sur la page :

https://dephy-mtl.org/survey/covid-19/avis-port-du-masque-et-personnes-ayant-des-limitations-fonctionnelles

Fondé en 1985, DéPhy Montréal, anciennement le Regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain (ROPMM), rassemble 50 organismes communautaires engagés dans la promotion ou la défense des droits des personnes vivant avec une déficience physique, motrice, sensorielle, du langage et de la parole, sur l'île de Montréal.

