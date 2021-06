Port du masque en classe durant la canicule : Les directions d'établissement de Montréal pressent la santé publique d'adoucir la mesure

MONTRÉAL, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - Comme l'a déclaré la présidente de l'AMDES, Kathleen Legault : « Plusieurs écoles, particulièrement au primaire, sont ventilées naturellement à Montréal, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas de système mécanique de ventilation. Or, nous avons reçu la directive de ne pas utiliser de ventilateurs tournés vers les élèves comme nous le faisions habituellement en raison des risques de propagation du virus de la COVID-19. Cela a pour effet de réduire considérablement leur efficacité. Dans ce contexte, nous considérons qu'avec la canicule actuelle, il faut absolument et de toute urgence assouplir le port du masque par les élèves dans les classes des écoles montréalaises. Nous en avons fait part au gouvernement et sommes en attente d'un retour, mais il nous apparaît très important qu'un tel assouplissement puisse entrer en vigueur dès demain. »

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

SOURCE Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES)

Renseignements: Catherine Escojido, AMDES (514) 927-8807 ou [email protected]

Liens connexes

https://amdes.qc.ca/