Port de Sept-Îles - 6,7 M$ pour la reconstruction du quai de Pointe-aux-Basques

QUÉBEC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, au nom du ministre des Transports, M. François Bonnardel, est heureux de confirmer une aide financière de 6,7 M$ pour permettre au projet de reconstruction du quai de Pointe-aux-Basques, au port de Sept-Îles, d'aller de l'avant.

L'investissement total de 20 M$ fait par le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et l'Administration portuaire de Sept-Îles permettra d'assurer la reprise des activités de cette importante infrastructure de transport maritime de la Côte-Nord.

Citations :

« Le gouvernement du Québec agit de façon prioritaire afin de soutenir le développement économique des régions du Québec. Le projet de reconstruction du quai de Pointe-aux-Basques est majeur pour la région et je me réjouis de savoir qu'il pourra enfin être réalisé. Cet important projet permettra d'augmenter la compétitivité du système de transport maritime et multimodal de la Côte-Nord, en plus de contribuer à l'amélioration de la fluidité de la circulation sur la route 138. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le Saint-Laurent confère des avantages importants au Québec relativement au transport des personnes et des marchandises. Il est donc essentiel de disposer d'infrastructures portuaires et maritimes en bon état afin d'en tirer pleinement profit. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement contribue à l'amélioration des installations du port de Sept-Îles et favorise le transport maritime courte distance dans la région de la Côte-Nord. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

En octobre 2018, le port de Sept-Îles a été contraint de fermer le terminal de Pointe-aux-Basques en raison de son état de dégradation avancée qui posait des enjeux liés à la sécurité de ses opérations.

L'aide financière du gouvernement du Québec est rendue possible par l'entremise du Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime. Ce programme :

a pour but de favoriser les investissements dans les infrastructures de transport maritime des marchandises et des personnes du Québec, et ce, dans un souci de compétitivité et de développement durable;



est doté d'un budget de 200 M$ jusqu'en 2020;

s'adresse aux entreprises, aux organismes municipaux et à tout autre organisme ayant un établissement au Québec.

Les travaux permettront plus précisément :

d'ajouter un nouveau mur en palplanche plus profond que le mur actuel sur la façade du quai afin de réduire le risque d'affouillement, d'accroître la capacité portante du quai et d'avoir la possibilité d'augmenter la profondeur d'eau disponible;



d'ajouter des bornes d'amarrage et de renforcer celles qui sont existantes;



d'améliorer les infrastructures intermodales.

Liens connexes

Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime

