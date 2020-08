Port de Montréal - Préavis de grève en vertu de l'article 87.2 du Code Canadien du travail

MONTRÉAL, le 3 août 2020 /CNW Telbec/ - La section locale 1657 de l'Association internationale des débardeurs (Vérificateurs) a donné un avis de grève à leur employeur, l'Association des employeurs maritimes (AEM), le samedi 1er août 2020 pour les deux terminaux à Termont (Maisonneuve et Viau) à compter du mercredi 5 août à 05 h 59 jusqu'au vendredi 7 août à 06 h 59. Cela a été signifié conformément aux dispositions du Code canadien du travail.

Le 24 juillet 2020, l'Association des employeurs maritimes a informé le syndicat que les dispositions relatives à la sécurité d'emploi de leur convention collective avaient été supprimées et que les parties devaient faire tous les efforts mis à leur disposition pour négocier une nouvelle convention collective.

Les vérificateurs peuvent être cédulés 27 jours sur 28 avant d'avoir un jour de congé et leurs horaires de travail peuvent varier 3 fois en une semaine. Le terminal Termont a mis en œuvre la technologie dans le but d'éliminer les emplois des vérificateurs. Les vérificateurs coordonnent la manutention des conteneurs par les débardeurs. Chaque conteneur a une place spécifique sur un navire en fonction du plan de chargement. Les vérificateurs donnent des instructions et coordonnent le mouvement de tout ce qui entre ou sort par camion, train et bateau.

La définition des négociations ou de négocier est une discussion stratégique qui résout les problèmes d'une manière que les deux parties jugent acceptable. Ce n'est pas une dictature où un parti prend toutes les règles et toutes les décisions sans l'apport de l'autre partie.

Le syndicat a contacté l'AEM et a déclaré qu'il était disposé à retourner à la table et à négocier une convention collective juste et équitable, mais a demandé que les dispositions de travail relatives à la sécurité d'emploi soient rétablies afin de reprendre les négociations. L'AEM a refusé la demande des syndicats par l'intermédiaire du médiateur désigné par le gouvernement fédéral.

