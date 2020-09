Population d'orignaux de la réserve faunique La Vérendrye - Travail de collaboration avec la communauté algonquine

GATINEAU, QC, le 11 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des travaux conjoints entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et les communautés algonquines portant sur la situation de l'orignal dans la réserve faunique La Vérendrye (RFLV), le gouvernement réitère sa volonté de maintenir et de renforcer des relations fondées sur le dialogue, la collaboration, la confiance et le respect mutuel avec ces communautés. C'est notamment ce qui ressort de la rencontre du 9 septembre 2020 des membres du comité technique conjoint avec les communautés algonquines, le Conseil tribal de la nation algonquine et les représentants du MFFP.

Maintenant que les résultats de l'inventaire aérien de l'hiver 2020 sont disponibles et qu'ils ont été portés à l'attention des communautés et du public, les discussions se poursuivent afin que tout soit mis en œuvre pour instaurer des mesures concrètes, tant pour la chasse sportive que pour la chasse de subsistance, afin d'en réduire l'impact sur la population d'orignaux dans la RFLV.

Le MFFP tient à rappeler que de nombreux efforts de conciliation ont déjà été déployés jusqu'à présent, et ce, afin de réduire la pression de chasse dans cette région. Soulignons entre autres la création du comité technique conjoint en août 2019 pour discuter des enjeux soulevés par les communautés autochtones. Des rencontres se sont notamment tenues les 10 juin, 16 juillet et 31 juillet 2020 avec les communautés pour présenter l'analyse faite par le MFFP des données récoltées lors de l'inventaire et dégager des constats communs quant à la situation de l'orignal dans ce secteur.

Le MFFP est sensible aux préoccupations exprimées par les chefs algonquins. Il partage les mêmes préoccupations quant à l'importance d'assurer la conservation de la ressource et sa pérennité pour les générations actuelles et futures et entend poursuivre le dialogue avec les communautés autochtones.

Faits saillants

Un inventaire aérien de la population d'orignaux dans la réserve faunique La Vérendrye a été réalisé en janvier et février 2020 par le MFFP, en partenariat avec les communautés algonquines. Les résultats, diffusés en août 2020, démontrent que la population d'orignaux inventoriée affiche une densité inférieure à celle mesurée lors de l'inventaire précédent. Bien que l'état actuel de cette population montre un déclin qui doit être adressé, il n'est pas jugé critique par le MFFP.

Par souci de précaution, avant même l'inventaire de l'hiver dernier, la Sépaq avait décidé de réduire l'offre de permis de chasse sportive dans la réserve faunique de 30 % pour la saison 2020.

La Sépaq a également décidé de laisser un territoire de 1200 km 2 autour de la communauté de Lac Barrière exempt de chasse sportive.

Pour être cohérent avec la démarche de collaboration entreprise avec les communautés autochtones, et avant d'obtenir les résultats de l'inventaire, le MFFP a réduit le nombre de permis de chasse à l'orignal femelle pour l'automne 2020. Le nombre est ainsi passé de 200 permis en 2019 à 100 permis en 2020.

