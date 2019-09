Population d'orignaux dans la réserve faunique La Vérendrye - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs réitère sa collaboration avec la communauté algonquine

QUÉBEC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs réitère sa volonté de collaboration avec la communauté algonquine étant sensible aux préoccupations exprimées quant à l'importance d'assurer la conservation de la ressource et sa pérennité pour les générations actuelles et futures. Ainsi, il tient à ce que les discussions concernant la situation de la population d'orignaux dans la réserve faunique La Vérendrye se poursuivent dans le dialogue et le respect.

C'est d'ailleurs dans ce contexte que deux rencontres ont eu lieu avec le ministre en août 2019 et deux rencontres téléphoniques entre le cabinet du ministre et les représentants de la nation algonquine pour discuter des étapes à venir.

Dans un premier temps, il a été convenu de procéder à une séance de travail entre les fonctionnaires du Ministère et les représentants de la communauté algonquine afin de faire le point sur la situation et de convenir d'une démarche conjointe. Cette rencontre n'a pas encore eu lieu malgré les nombreuses tentatives du Ministère.

De plus, un rapport de la situation de l'orignal dans le parc de La Vérendrye, y compris un nouvel inventaire aérien préparé conjointement avec la nation algonquine, doit être effectué et présenté au ministre afin d'obtenir un profil complet de la situation. Une nouvelle rencontre est donc prévue afin d'en arriver à une compréhension commune des enjeux liés à la conservation et au partage de la ressource faunique.

« Cette rencontre de travail permettra de définir les bases d'une approche de cohabitation harmonieuse sur le territoire, notamment dans le contexte de la chasse sportive à l'orignal. Il faut convenir d'une démarche conjointe pour en arriver à un plan d'action qui comprendra la tenue d'un inventaire en 2020. Je sollicite de nouveau la collaboration de tous et je fais appel à la prudence afin que la saison de chasse qui s'amorcera lundi puisse se dérouler de façon sécuritaire, et ce, afin de maintenir un climat propice aux échanges en vue de convenir d'une solution mutuellement satisfaisante pour les saisons de chasse à venir. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

