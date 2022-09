PopSockets lance pour les coques pour iPhone 14 faites du matériel PlantCore™

Les nouvelles coques sont fabriquées avec des matières végétales et conçues de façon à prévenir les chutes et à protéger les téléphones contre elles

BOULDER, Colorado, 8 septembre 2022 /CNW/ - PopSockets - une entreprise de produits pour un style de vie numérique et d'accessoires pour appareils mobiles - a annoncé aujourd'hui le lancement de sa coque de nouvelle génération pour l'iPhone 14, fabriquée de façon écoresponsable à partir du plus récent matériau de la marque : PlantCore™ . Compatibles avec les accessoires MagSafe® et dotées de dispositifs Airbag™ pour la protection contre les chutes, les coques sont maintenant offertes en précommande, suivant l'annonce du lancement de l'iPhone 14 d'Apple.

En 2021, PopSockets a lancé le PopGrip Plant, une série pilote de poignées pour téléphones intelligents faites de matériaux à base de plantes. Il s'agit du premier pas de l'entreprise vers un avenir axé sur les matériaux écologiques. Depuis, PopSockets a remanié la composition du PopCase original pour y inclure des matières végétales, sans pour autant compromettre son style ou sa fonctionnalité. Fidèle aux valeurs écoresponsables de la marque, PopSockets a soigneusement mis au point une série de polymères issus de matières végétales, dont l'amidon de maïs, les fèves de ricin et d'huile de canola, pour ainsi donner le jour au matériau PlantCore. Toutes les coques PopSockets pour l'iPhone 14 sont donc fabriquées avec ce matériau et sont certifiées par SCS Global Services comme étant carboneutres.

« Dans le cadre de la mise en marché de l'iPhone 14, nous voulions offrir aux utilisateurs de téléphones intelligents une option de coques novatrice et durable sur le plan environnemental, à la mode PopSockets, a déclaré Nathan Cook, ingénieur principal en conception de produits écologiques chez PopSockets. Notre objectif à long terme est de faire en sorte qu'une grande partie de notre écosystème de produits soit fabriquée avec le matériau PlantCore. En tant qu'entreprise, nous travaillons à réaliser notre vision d'un avenir vert, notamment en créant un plus grand nombre de produits à partir de matières végétales. »

Faits avec des plantes et conçus pour une meilleure protection contre les chutes, les dispositifs Airbag™ offrent un coussin supplémentaire autour des coques. Celles-ci ont d'ailleurs été testées et résistent aux chutes de 10 pieds de hauteur. La glissière intégrée PopGrip Slide réduit au minimum les risques de chute des téléphones et peut être déplacée vers le haut et vers le bas pour une prise optimale et une recharge sans fil de la pile. De plus, la glissière se retire facilement pour faire place aux autres accessoires MagSafe, y compris les poignées, les portefeuilles et les blocs-piles. La coque est entièrement recyclable et peut être remise à TerraCycle® à cette fin.

Les coques à base du matériau PlantCore de PopSockets pour l'iPhone 14 sont proposées dans une gamme de styles exclusivement en précommande sur PopSockets.com à un prix de départ de 40 dollars. Des ensembles assortis de poignées, de portefeuilles et de blocs-piles MagSafe sont vendus à un prix allant de 30 $ à 75 $.

Pour en savoir plus sur la plus récente collection PlantCore, les offres de produits et les projets à portée environnementale de PopSockets, visitez PopSockets.com .

À propos de PopSockets

Lancée en 2014 par l'ancien professeur de philosophie David Barnett, PopSockets fabrique des produits stimulants, colorés et ludiques, qui offrent aux gens une expérience de téléphonie améliorée. PopSockets a vendu plus de 244 millions de poignées de téléphone dans 75 pays et dispose maintenant d'un écosystème croissant de produits connexes, dont des coques de téléphone, des portefeuilles et des supports. PopSockets vise à devenir un instrument de positivité constante, soit une marque mondiale durable qui a une incidence de plus en plus positive sur la santé et le bonheur de la planète. Les projets à incidence positive comprennent à ce jour le lancement de la plateforme Poptivism et le partenariat ChangeUp qui ont permis de faire don de plus de 4 millions de dollars en espèces et en produits à plus de 400 organismes sans but lucratif. Ces projets ont en outre mené au recours à des programmes de recyclage de produits à faible friction avec TerraCycle®, à l'utilisation d'emballages recyclables à 99 % et certifiés par la FSC, à l'obtention de la certification Climate Neutral pour l'entreprise et du statut d'accréditation de la Fair Labor Association, et à l'adoption d'une politique végane en ce qui concerne les produits et les repas parrainés par la société. En 2021, PopSockets a été reconnue comme l'une des entreprises les plus innovatrices au monde par le magazine Fast Company.

