Ponts ferroviaires à Cascapédia-Saint-Jules - Bonne nouvelle : le gouvernement annonce la mise en service des deux nouvelles structures

RIMOUSKI, QC, le 23 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les deux ponts ferroviaires construits pour remplacer les anciens à Cascapédia-Saint-Jules, en Gaspésie, ont été mis en service aujourd'hui, plusieurs mois plus tôt que prévu. Cette ouverture permet maintenant aux trains de marchandises de circuler à nouveau entre Matapédia et Caplan.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, se réjouissent que le gouvernement ait mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin que le transport ferroviaire de marchandises entre Matapédia et Caplan puisse reprendre avant la fin du mois de décembre.

Rappelons que la construction de ces deux structures, entamée en 2019, constituait une étape cruciale de l'avancement des travaux majeurs que le Ministère doit réaliser pour favoriser la reprise du service sur l'ensemble du chemin de fer de la Gaspésie. Des travaux d'envergure se poursuivent en vue de réhabiliter ou de reconstruire une trentaine d'infrastructures sur tout le réseau entre Matapédia et Gaspé.

Citations

« Le gouvernement a su agir rapidement pour finaliser les travaux des deux nouveaux ponts ferroviaires pour remplacer ceux qui avaient été endommagés par les récentes inondations. La mise en service des nouvelles structures ferroviaires à Cascapédia-Saint-Jules, et cela dans un temps record, était essentielle pour préserver le dynamisme de l'économie régionale. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je salue l'engagement et la persévérance de tous ceux et celles qui ont travaillé sans relâche au rétablissement de la circulation ferroviaire entre Matapédia et Caplan. Des entreprises en Gaspésie comptent sur ce tronçon pour accroître leurs activités de développement. L'annonce d'aujourd'hui constitue une excellente nouvelle pour l'économie de la région. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Les 1 er et 2 décembre 2020, de fortes pluies ont causé des inondations dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie.

et 2 décembre 2020, de fortes pluies ont causé des inondations dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie. À la suite des inondations, les vieux ponts ferroviaires à Cascapédia- Saint-Jules ne pouvaient plus être considérés comme sécuritaires pour le passage des trains.

ne pouvaient plus être considérés comme sécuritaires pour le passage des trains. Les deux nouveaux ponts étaient déjà en construction depuis 2019 et devaient être mis en service au cours de l'année 2021.

devaient être mis en service au cours de l'année 2021. Le 9 décembre dernier, le gouvernement a annoncé qu'il allait devancer substantiellement la date de mise en service des deux ponts afin de limiter les conséquences pour l'économie de la Gaspésie.

Les deux nouvelles structures ferroviaires à Cascapédia- Saint-Jules font partie du projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, pour lequel une somme de 235 M$ est inscrite au Plan québécois des infrastructures.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980 ; Lanie Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée du Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 691-5650 ; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724