Pont-tunnel : l'ACTRS demande une diminution du tarif au métro à Longueuil

BOUCHERVILLE, QC, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l'Association pour le Transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS) réitère sa demande de ramener le coût du passage au métro à Longueuil à 3,50$, comme sur l'Île de Montréal.

« La tarification distincte au métro à Longueuil décourage les usagers occasionnels qui veulent utiliser le transport collectif », souligne Jean-Michel Laliberté, porte-parole de l'ATCRS. « Les autorités publiques envoient un signal contradictoire en offrant des navettes gratuites vers le métro Radisson, mais en maintenant une hausse tarifaire pour les usagers du métro à Longueuil. » L'ATCRS souligne d'ailleurs que la fermeture de voies dans le tunnel aura un impact majeur sur l'achalandage du pont Jacques-Cartier, une infrastructure parallèle à la ligne jaune du métro.

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a été critiquée ces derniers mois pour l'augmentation du coût du billet de métro pour les usagers entrant ou sortant à la station de métro Longueuil‒Université-de-Sherbrooke et aux stations de Laval. Après un bond initial à 5,25$ par passage, l'ARTM a diminué le coût du passage à 4,50$ face à la controverse. Or, ce coût demeure plus élevé qu'à Montréal, où un usager peut se déplacer sur l'ensemble de l'Île pour 3,50 $.

Il est également maintenant nécessaire pour un usager transitant au métro à Longueuil de se munir d'une carte OPUS spéciale pour contenir ses billets pour la « zone AB ». La carte OPUS classique que les gens achètent habituellement ne peut pas contenir ces billets spéciaux. « Les files au métro Longueuil sont interminables depuis la refonte. Les gens tentent d'acheter des billets de métro avec leur carte OPUS habituelle et ils n'y arrivent plus. La STM a même installé des affiches aux billetteries exhortant à la patience. On est loin d'inciter les gens à utiliser le service », mentionne également Jean-Michel Laliberté.

L'ARTM défend jusqu'à présent sa décision en disant que le nouveau titre à 4,50 $ est valide à la fois dans le métro et dans les autobus du Réseau de transport de Longueuil et qu'il est possible de payer moins cher en achetant ces titres en lisière de 10 billets. M. Laliberté souligne toutefois que « cette dernière possibilité existe depuis décembre 2021. » « L'ARTM aurait très bien pu offrir un titre intégré à 4,50 $, sans augmentation pour les usagers qui n'ont besoin que de prendre le métro », lance-t-il.

L'Association pour le transport collectif sur la Rive-Sud (ATCRS) est une association fondée en 2015 qui a pour but de promouvoir le développement des transports collectifs en Montérégie. Elle prend position sur les enjeux liés au transport collectif et entend informer les décideurs sur les problèmes que vivent les usagers de ce type de transport.

