Pont Samuel-De Champlain : un ouvrage signature stratégique bâti par des gens d'ici

MONTRÉAL, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain célèbre l'ouverture du nouveau pont Samuel-De Champlain, inauguré officiellement aujourd'hui par le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, François-Philippe Champagne, le ministre des Transports du Québec, l'honorable François Bonnardel, ainsi que les mairesses de Montréal et de Brossard, Valérie Plante et Doreen Assaad. La Chambre se réjouit de l'aboutissement de ce chantier achevé selon un échéancier ambitieux. Le nouveau pont deviendra sans contredit une infrastructure phare de la métropole.

« Le pont Champlain est le pont le plus achalandé au pays et constitue un lien routier névralgique pour l'économie montréalaise, québécoise et canadienne. Son remplacement rapide était devenu inévitable. Avec le pont Samuel-De Champlain, la métropole peut maintenant compter sur une infrastructure de transport stratégique intégrée digne du 21e siècle », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La fluidité du transport des personnes et des marchandises est un enjeu de première importance pour la région métropolitaine. La hausse vertigineuse des coûts de congestion pour Montréal exige que l'on poursuive les investissements dans nos infrastructures. Le déploiement du REM sur le pont Samuel-De Champlain viendra rapidement compléter ce lien crucial entre les deux rives et contribuera à améliorer la performance économique de la région », a ajouté M. Leblanc.

« La Chambre tient à souligner l'excellence du travail effectué par les travailleurs et tous les partenaires ayant participé à la construction du pont. Nous saluons le travail des équipes qui ont réduit, dans la mesure du possible, les entraves, et maintenu la sécurité durant les travaux. Nous tenons à saluer la vision de l'ex-ministre Denis Lebel, qui a réussi à convaincre le gouvernement de l'urgence de réaliser ce projet signature pour la métropole, ainsi que les efforts déployés par le gouvernement actuel, en particulier le ministre François-Philippe Champagne, pour assurer la livraison du pont dans des délais rarement observés sur des chantiers d'une telle ampleur », a poursuivi M. Leblanc.

« Il est trop tôt pour connaître le jugement de l'Histoire, mais on peut déjà reconnaître que le pont Samuel-De Champlain a fière allure et qu'il symbolise la renaissance de la métropole », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

