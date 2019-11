Pont Pierre-Laporte - Travaux d'entretien au cours des prochains jours

LÉVIS, QC, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de la route et ses partenaires de la poursuite des travaux d'entretien sur le pont Pierre-Laporte. Ils nécessiteront des fermetures partielles de soir et de nuit au cours des prochains jours.

Entraves et gestion de la circulation

Pont Pierre-Laporte en direction nord (vers Québec)

De mardi 19 h 30 à mercredi 5 h 30

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 21 h 30)

De mercredi 19 h 30 à jeudi 5 h 30

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 22 h)

De jeudi 20 h 30 à vendredi 5 h 30

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 22 h)

Pont Pierre-Laporte en direction sud (vers Lévis)

De mardi 19 h 30 h à mercredi 5 h 30

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 21 h 30)

De mercredi 19 h 30 à jeudi 5 h 30

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 22 h)

Rappelons que le pont Pierre-Laporte sera partiellement fermé (jusqu'à deux voies sur trois dans les deux directions), de 19 h ce soir à 5 h 30 demain matin.

Les travaux d'entretien sur le pont Pierre-Laporte et sur le pont de Québec se poursuivront au cours des semaines à venir.

Sur le pont Pierre-Laporte, ils consistent à l'entretien de la chaussée, à la réparation de glissières de sécurité et des trottoirs et au remplacement de câbles verticaux. Sur le pont de Québec, en plus de travaux d'entretien de la chaussée, des travaux d'éclairage, de remplacement de caméras et de feux lumineux doivent être réalisés, en plus de travaux d'inspection.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les entraves pourraient être reportées ou annulées.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Tél. : 418 644-4444

Related Links

https://www.transports.gouv.qc.ca