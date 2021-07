Pont Pierre-Laporte - Travaux d'entretien au cours de l'été et de l'automne

LÉVIS, QC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux d'entretien sur les suspentes, les câbles, les ouvrages et les structures d'aciers seront effectués, de soir et de nuit, sur le pont Pierre-Laporte au cours de l'été et de l'automne.

Principe général des entraves

Ces travaux entraîneront des fermetures ponctuelles d'une à deux voies sur trois, dans une direction à la fois ou dans les deux directions, selon l'horaire suivant :

Du lundi au mercredi, entre 21 h et 5 h;



Jeudi, entre 22 h et 5 h;



Vendredi et samedi, entre 22 h et 7 h;



Dimanche, entre 22 h et 5 h.

À noter que ces interventions d'entretien n'occasionneront aucune entrave supplémentaire au moment du dernier blitz de travaux de réfection majeure de la chaussée du pont prévus entre le 8 et le 18 août 2021.

Les travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles, de l'avancement du chantier ou des conditions météorologiques. Avant de prendre la route, les usagers sont invités à consulter le Québec 511 afin de connaître les entraves en cours sur le pont.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél.: Québec: 418 644-4444, Montréal: 514 873-5600, Sans frais: 1 866 341-5724

