Pont Pierre-Laporte - Le ministère des Transports accélère le plan de remplacement des suspentes

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports accorde une grande importance à la sécurité des usagers et il ne ménage aucun effort à ce sujet. S'il avait le moindre doute quant à l'état du pont Pierre-Laporte, il n'hésiterait pas à modifier les règles de circulation ou à restreindre les charges permises, voire à fermer l'infrastructure, et ce, malgré les répercussions que de semblables mesures pourraient entraîner.

Le pont fait l'objet d'une prise en charge sérieuse de la part du Ministère. Mis en service il y a plus de 50 ans, il est soumis à un processus d'inspection rigoureux. Au cours des cinq dernières années, ce sont plus de 95 M$ qui ont été consacrés à l'inspection de la structure et aux diverses expertises auxquelles elle a été soumise. De plus, chaque année, d'importantes sommes sont investies afin que tous les travaux d'entretien et de réparation requis soient effectués et que la pérennité de cette infrastructure stratégique soit assurée. La démarche de remplacement des suspentes est déjà amorcée, et 15 d'entre elles ont été remplacées depuis 2015, dont 2 en décembre dernier.

Le Ministère s'est doté d'un plan de gestion pour assurer la planification de ses activités de maintien du pont. Ce plan est révisé après chacune des inspections générales, lesquelles se déroulent minimalement tous les deux ans. De plus, un plan d'intervention spécifique au système de suspension a été élaboré afin de déterminer les actions requises pour le conserver en bon état. Tant le plan de gestion que le plan d'intervention spécifique sont revus en fonction des différents résultats d'analyses obtenus et des recommandations émises.

Il va sans dire que les recommandations des experts, tant à l'interne qu'à l'externe, sont toujours suivies et appliquées avec la plus grande rigueur par le Ministère. Ce dernier s'est d'ailleurs adjoint les services d'une firme spécialisée dans le domaine des ponts suspendus, soit la firme américaine Bridge Technology Consulting (BTC). À la lumière du plus récent rapport interne produit par ses ingénieurs et du rapport de BTC à venir, le Ministère adaptera son plan d'intervention afin d'accélérer le remplacement de toutes les suspentes.

De plus, il se donne tous les moyens pour procéder avec diligence à certains travaux et ainsi disposer de la souplesse nécessaire pour agir en toute circonstance. Deux contrats ont été attribués ce printemps afin de consolider certaines suspentes et d'en remplacer une vingtaine qui sont jugées prioritaires.

Le Ministère est conscient que le pont Pierre-Laporte est un lien névralgique pour la grande région de Québec et il prend toutes les mesures nécessaires pour que cette infrastructure demeure pleinement fonctionnelle pour les prochaines décennies.

Enfin, le Ministère prend très au sérieux les informations rendues publiques hier. Il juge important de faire la lumière sur la situation et des actions sont posées en ce sens.

Faits saillants

Pont Pierre-Laporte

Ouverture à la circulation en 1970.

Plus long pont suspendu au Canada (1 041 mètres).

(1 041 mètres). Débit de 125 000 véhicules quotidiennement, dont 9 % de véhicules lourds.

Structure comptant 160 suspentes, dont 15 déjà remplacées.

Contrats attribués pour les travaux sur le système des suspentes en 2022

Pour la consolidation des suspentes avant leur remplacement :

contrat attribué de gré à gré à l'entrepreneur déjà présent sur le pont pour d'autres travaux;



processus permettant de réduire les délais et facilitant la gestion du chantier.

Pour le remplacement de 19 suspentes au cours des 3 prochaines années :

contrat attribué à la suite d'un appel d'offres public;



contrat à exécution sur demande.

