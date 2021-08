Pont Pierre-Laporte, entre Québec et Lévis - Réouverture de l'ensemble des voies une journée plus tôt que prévu

LÉVIS, QC, le 17 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce l'achèvement des travaux majeurs, qui ont permis de procéder au remplacement complet de la membrane d'étanchéité et de l'enrobé sur le tablier du pont Pierre-Laporte. Depuis ce matin, le pont est à nouveau entièrement rouvert à la circulation à raison de trois voies par direction.

Malgré les conditions météorologiques particulièrement chaudes et humides de la semaine dernière, les travaux de la deuxième phase du projet ont pu être accomplis dans les délais prévus. Il est à noter que, d'ici la fin de la saison, des travaux de parachèvement et d'entretien se poursuivront sur le pont, mais seulement le soir et la nuit.

Citation

« Je suis extrêmement heureux de vous annoncer la fin de ces travaux d'envergure, qui se terminent un jour plus tôt que prévu. Ces travaux, j'en suis bien conscient, ont bousculé le quotidien des usagers. Je tiens à les remercier de leur patience et de leur compréhension. Enfin, je suis reconnaissant envers les équipes sur le terrain, tant celles du Ministère que celles des nombreux partenaires, qui se sont mobilisées et qui ont travaillé sans relâche ces derniers mois pour veiller à la sécurité de la population pendant les opérations. Sans leur implication, le Ministère n'aurait pu mener à bien ce projet. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Liens connexes

Consultez la page Web portant sur le pont Pierre-Laporte.

Suivez Transports Québec sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724