Pont Pierre-Laporte, entre Québec et Lévis - Plus que deux semaines avant le début des entraves majeures

QUÉBEC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - À l'approche du premier blitz de travaux, le ministère des Transports rappelle aux usagers de la route que des entraves majeures seront en place sur le pont Pierre-Laporte, entre Québec et Lévis, à compter du 27 juin, et ce, jusqu'au 7 juillet. Un second blitz de travaux est prévu du 8 au 18 août.

Gestion de la circulation

Une seule voie par direction sera disponible en tout temps sur le pont pendant toute la durée des deux blitz de travaux.

Des conditions de circulation difficiles sont à prévoir sur le réseau routier. Le Ministère fait appel à la coopération de toutes et tous pour réduire au minimum les effets de ces fermetures sur la circulation.

Par ailleurs, des corridors de sécurité seront entre autres mis à la disposition des véhicules d'urgence pour faciliter leur circulation. Une structure de coordination spécifique a été instaurée avec les partenaires pour assurer une réponse adéquate des services d'urgence et garantir une rapidité d'intervention tant dans la zone de travaux qu'en périphérie.

Rappel des mesures d'atténuation prévues en transport collectif

Le Ministère encourage fortement les usagers à revoir, durant les travaux, leurs habitudes de déplacements et à recourir aux mesures d'atténuation en transport collectif qui seront à leur disposition :

Réduction du tarif pour les titres Mensuel métropolitain existants et création de deux titres de type occasionnel à tarif unifié, permettant des déplacements sur l'ensemble du réseau du Réseau de transport de la Capitale (RTC) et de la Société de transport de Lévis (STLévis) ainsi que l'utilisation de la traverse Québec-Lévis exploitée par la Société des traversiers du Québec (STQ).

Mise en place d'une navette entre le campus de Lévis de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) et la gare fluviale de Lévis, avec un arrêt aux Galeries Chagnon, pour les usagers qui voudront embarquer à pied à bord du traversier.

Disponibilité de cases additionnelles de stationnement incitatif au centre-ville de Lévis.

Ajout d'un nouveau parcours d'autobus dans le secteur Saint-Rédempteur.

Pour les déplacements interrives, bonification de la fréquence des autobus de la STLévis sur les axes du boulevard Guillaume-Couture et de la route des Rivières.

Augmentation de l'amplitude de la plage horaire de la voie réservée sur l'autoroute Robert-Bourassa (740), en direction sud, qui passera de 7 h à 9 h à 6 h à 22 h pour la période du 27 juin au 19 août.

Pour plus de détails sur les titres de transport, les parcours et les horaires des services de transport collectif, veuillez consulter les sites Web du RTC, de la STLévis et de la STQ.

Le Ministère rappelle aux usagers qu'en dépit de ces mesures, ils devront, autant que possible, opter pour le télétravail et restreindre les déplacements interrives non essentiels au moment des travaux.

Pour en savoir davantage sur le projet de réfection de la chaussée du pont Pierre-Laporte et les mesures d'atténuation prévues, visitez le transports.gouv.qc.ca/pontpierrelaporte.

Il est à noter que les dates des travaux peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Le Ministère invite les usagers à planifier leurs déplacements avant de prendre la route en consultant Québec 511.

