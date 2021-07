Pont Pierre-Laporte, entre Québec et Lévis - Levée des entraves sur le pont Pierre-Laporte

LÉVIS, QC, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports annonce la fin du premier blitz de travaux sur le pont Pierre-Laporte, entre Québec et Lévis. Depuis 5h ce mardi matin, le pont est rouvert en direction nord, avec trois voies de circulation disponibles. En direction sud, toutes les voies seront ouvertes pour 7h ou un peu avant.

Les travaux du premier blitz, qui ont débuté le 27 juin dernier, se sont bien déroulés, ce qui a permis la levée des entraves plus tôt que prévu. La première phase des travaux de remplacement de la membrane d'étanchéité et de l'enrobé sur le tablier du pont est donc terminée. Des travaux de parachèvement, tels que le marquage de la chaussée, seront effectués de soir ou de nuit, et ce, d'ici le prochain blitz. Ces opérations ne nécessiteront que des fermetures partielles de voies.

Le Ministère tient à remercier les usagers de la route pour leur coopération au cours des derniers jours et rappelle que leur collaboration sera de nouveau essentielle pour réduire au minimum la congestion routière lors du deuxième blitz de travaux, du 8 au 18 août.

Il est à noter que les dates des travaux de ce dernier blitz peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Le Ministère invite les usagers à planifier leurs déplacements avant de prendre la route en consultant Québec 511.

Pour en savoir davantage sur le projet de réfection de la chaussée du pont Pierre-Laporte et les mesures d'atténuation prévues, visitez la page transports.gouv.qc.ca/pontpierrelaporte .

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724