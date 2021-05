Pont Pierre-Laporte - Entraves majeures cet été : mesures d'atténuation en transport collectif

QUÉBEC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec, en collaboration avec le Réseau de transport de la Capitale (RTC), la Société de transport de Lévis (STLévis) et la Société des traversiers du Québec (STQ), informe les usagers de la route de la grande région de Québec qu'ils pourront bénéficier de mesures d'atténuation en transport collectif au cours de la saison estivale 2021. Ces mesures, qui comprennent notamment une réduction de certains tarifs, visent à faciliter les déplacements des citoyennes et des citoyens lors des fermetures de voies prévues sur le pont Pierre-Laporte cet été.

Durant les deux périodes de travaux planifiées, soit entre le 26 juin et le 15 juillet et entre le 3 et le 20 août, des conditions de circulation difficiles sont à prévoir sur le réseau routier, particulièrement aux heures de pointe. Le Ministère, avec l'appui de ses partenaires en transport collectif, souhaite ainsi encourager les usagers à modifier leurs habitudes de déplacement, de manière à réduire la congestion routière pendant les travaux.

Mesures d'atténuation prévues

Réduction du tarif d'environ 30 % pour les titres Mensuel métropolitain existants et création de deux titres de type occasionnel à tarif unifié, permettant des déplacements sur l'ensemble du réseau du RTC et de la STLévis ainsi que l'utilisation de la traverse Québec-Lévis.

Mise en place d'une navette entre le campus de Lévis de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) et la gare fluviale de Lévis, avec un arrêt aux Galeries Chagnon, pour les usagers qui voudront embarquer à pied à bord du traversier :

le lundi et le mardi, entre 6 h et 18 h 30;



du mercredi au vendredi, entre 6 h et 22 h;



le samedi, le dimanche et le 1er juillet, entre 9 h et 22 h.

La fréquence de la navette et celle du traversier seront adaptées en fonction de l'achalandage.

Disponibilité de 750 cases additionnelles de stationnement incitatif au centre-ville de Lévis :

100 cases aux Galeries Chagnon, sur le boulevard Guillaume-Couture;



200 cases au campus de l'UQAR, sur le boulevard Alphonse-Desjardins;



300 cases au siège social de Desjardins, sur le boulevard Guillaume-Couture;



150 cases au Cégep de Lévis, sur la route Monseigneur-Bourget.

Ajout d'un nouveau parcours d'autobus (24 Express) dans le secteur Saint-Rédempteur, dont les départs s'effectueront à l'intersection de la route des Rivières et de la rue Saint-Denis , en direction de Sainte-Foy centre.

, en direction de centre. Pour les déplacements interrives, bonification de la fréquence des autobus de la STLévis sur les axes du boulevard Guillaume-Couture et de la route des Rivières :

circulation des autobus toutes les 15 minutes, entre 6 h 30 et 18 h 30, sur chacun des axes.

En dépit de ces mesures, le Ministère rappelle aux usagers qu'ils devront, autant que possible, opter pour le télétravail et restreindre les déplacements interrives non essentiels au moment des travaux.

Faits saillants

Les titres de transport qui feront l'objet d'une réduction sont les suivants :

titre Mensuel métropolitain, pour les mois de juillet et août :

pour les usagers qui ont le statut Général, au coût de 96,40 $ (coût habituel de 141,20 $);



pour les usagers âgés de 65 ans et plus, au coût de 70,80 $ (coût habituel de 99,70 $)



pour les usagers âgés de 18 ans et moins, de même que pour ceux qui détiennent le statut Étudiant + du RTC ou le statut Privilège ou Étudiant de la STLévis, au coût de 70,80 $ (coût habituel de 108,25 $);

du RTC ou le statut Privilège ou Étudiant de la STLévis, au coût de 70,80 $ (coût habituel de 108,25 $); titre 5 jours consécutifs, pour tous les usagers, au coût de 36 $;

titre 1 jour (24 heures consécutives), pour tous les usagers, au coût de 9 $.

Les titres 1 jour et 5 jours consécutifs à tarifs réduits seront mis en vente à partir du 20 juin et seront valides du 20 juin au 27 août 2021.

Pour en savoir davantage sur le projet de réfection de la chaussée du pont Pierre-Laporte, consultez le transports.gouv.qc.ca/pontpierrelaporte.

Pour planifier vos déplacements et connaître l'état du réseau routier, consultez Québec 511.

Pour plus de détails sur les titres de transport, les parcours et les horaires des services de transport collectif, veuillez consulter les sites Web du RTC, de la STLévis et de la STQ.

