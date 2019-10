Pont Pierre-Laporte (A-73) et pont de Québec (R-175) - Travaux d'entretien au cours des prochains jours

LÉVIS, QC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de la route et ses partenaires que des travaux d'entretien devront être réalisés sur le pont Pierre-Laporte et sur le pont de Québec au cours des prochains jours, et ce, à compter de ce soir. Ces travaux nécessiteront des fermetures partielles de soir et de nuit sur le pont Pierre-Laporte et complètes de jour sur le pont de Québec.

Entraves et gestion de la circulation

Pont Pierre-Laporte en direction nord (vers Québec)

De mercredi 20 h à vendredi 5 h 30

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 22 h 30)

De jeudi 21 h à vendredi 5 h 30

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 22 h 30)

De vendredi 21 h à samedi 8 h

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 23 h)

De samedi 19 h à dimanche 8 h

Fermeture d'une voie sur trois

De dimanche 20 h 30 à lundi 5 h 30

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 22 h 30)

De lundi 19 h 30 à mardi 5 h 30

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 22 h)

Pont Pierre-Laporte en direction sud (vers Lévis)

De jeudi 21 h à vendredi 5 h 30

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 22 h 30)

De vendredi 21 h à samedi 8 h

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 23 h)

De samedi 19 h à dimanche 8 h

Fermeture d'une voie sur trois

De dimanche 20 h 30 h à lundi 5 h 30

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 22 h 30)

De lundi 19 h 30 à mardi 5 h 30

Fermeture d'une voie sur trois (deux voies sur trois à compter de 22 h)

Pont de Québec

Fermeture complète dans les deux directions

Samedi, de 7 h à 19 h



Dimanche, de 7 h à 19 h

Le trottoir demeurera accessible en tout temps pour les piétons et les cyclistes.

Un service de navettes sera disponible afin d'assurer le transport des cyclomoteurs. Pour de plus amples renseignements, veuillez composer le 581 998-3500.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route de planifier leurs déplacements en conséquence. Ces travaux d'entretien se poursuivront au cours des semaines à venir. D'autres communiqués seront diffusés, le cas échéant.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourraient être reportées ou annulées.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

