Pont Pie-IX, entre Montréal et Laval - Le coup d'envoi des travaux de réfection est donné

MONTRÉAL, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce le début des travaux de réfection du pont Pie-IX (route 125), entre Montréal et Laval.

Une somme de 198,6 M$ est investie pour la réalisation de ce projet majeur, dont un montant maximal de 78,86 M$ de la part du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux et 4,1 M$ de la Ville de Montréal. À cet investissement s'ajoute une contribution du gouvernement fédéral d'un peu plus de 6,1 M$ pour l'aménagement de la voie réservée sur le pont Pie-IX dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Après des travaux préparatoires en août, la première des trois phases du projet majeur débutera pendant la fin de semaine du 4 septembre. Cette phase consiste principalement en la réfection du pont Pie-IX en direction sud, jusqu'à l'automne 2021.

Citations

« La réfection du pont Pie-IX représente une priorité pour les citoyens et les usagers quotidiens. Ce projet d'infrastructure majeur mettra de l'avant la sécurité de toutes et tous. En plus de garantir la durabilité du pont et la fluidité de la circulation, ce projet encouragera le transport collectif et actif grâce à la nouvelle voie réservée aux autobus et à la nouvelle piste polyvalente pour piétons et cyclistes. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des projets innovants et durables qui comptent pour nos communautés locales, tout en créant de bons emplois. »

Angelo Iacono, député de Alfred-Pellan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le coup d'envoi est donné pour réaliser les travaux de réfection du pont Pie-IX. À l'issue des travaux, en 2023, l'aménagement d'une nouvelle voie réservée et d'une bretelle d'accès pour autobus bonifiera l'offre en transport collectif et permettra le plein fonctionnement du SRB Pie-IX. Il s'agit d'une excellente nouvelle, qui favorisera la mobilité durable en incitant les citoyennes et les citoyens à délaisser leur automobile pour utiliser ce nouveau service rapide à haute fréquence en transport collectif. Cela s'inscrit dans nos nombreuses mesures afin de réduire l'auto solo et, par le fait même, les émissions de gaz à effet de serre (GES). »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le pont Pie-IX enjambe la rivière des Prairies et relie Laval à l'île de Montréal (arrondissement de Montréal-Nord). Environ 56 000 véhicules l'empruntent quotidiennement (données de 2019).

à l'île de Montréal (arrondissement de Montréal-Nord). Environ 56 000 véhicules l'empruntent quotidiennement (données de 2019). Le projet de réfection comprend notamment :

le remplacement des dalles en béton et des poutres d'acier du pont;



l'aménagement d'une voie réservée et d'une bretelle d'accès pour les autobus du SRB Pie-IX;



le parachèvement du réaménagement du carrefour Henri-Bourassa Est et Pie-IX;



des interventions sur le pont d'étagement des boulevards Lévesque Est et de la Concorde Est ainsi que sur ses bretelles d'accès;



la réfection de la chaussée de la route 125 sur le territoire lavallois, entre le pont Pie-IX et le boulevard de la Concorde Est.

Les travaux seront réalisés en trois phases :

Phase 1 : De la fin de semaine du 4 septembre 2020 à l'automne 2021

Réfection majeure du pont en direction sud

Phase 2 : De l'automne 2021 à l'automne 2022

Réfection majeure du pont en direction nord

Phase 3 : Du printemps à l'automne 2023

Asphaltage final et parachèvement du réaménagement du carrefour Henri-Bourassa

Liens connexes

Projet du pont Pie-IX : transports.gouv.qc.ca/pontpieix

Projet du SRB Pie-IX : srbpieix.ca

