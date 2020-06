Pont Papineau-Leblanc reliant Montréal et Laval - Début des travaux de réparation des culées et de peinture

LAVAL, QC, le 16 juin 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports annonce la mise en œuvre de travaux de réparation des culées et de peinture du pont Papineau-Leblanc, situé dans l'axe de l'autoroute 19 et reliant Montréal et Laval, dès le 22 juin et jusqu'à la fin du mois d'août 2020.

Gestion de la circulation

Fermetures partielles de nuit de deux voies sur trois en direction nord ou sud;

Fermetures partielles d'une voie sur trois en direction nord, de 19 h à 13 h;

Fermetures complètes de nuit de l'entrée menant du boulevard Lévesque Est à Laval vers l'autoroute 19 en direction sud.

Durant les fermetures complètes, les automobilistes devront suivre les détours balisés mis en place sur le réseau. À noter que la limite de vitesse pourrait être réduite à 80 km/h dans la zone de chantier. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Tél. : 514 873-5600

