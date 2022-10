LAVAL, QC, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route d'une modification, à compter du 24 octobre 2022 en soirée, quant aux mesures préventives en vigueur sur le pont Papineau-Leblanc, qui enjambe la rivière des Prairies et qui relie Montréal et Laval dans l'axe de l'autoroute 19 (Papineau).

Dès le 24 octobre 2022 en soirée, pour une durée indéterminée

Pont Papineau-Leblanc (autoroute 19), à Montréal et Laval - Interdiction de circulation pour les véhicules lourds dès le 24 octobre en soirée (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Interdiction de circulation pour tous les véhicules lourds, sauf les autobus et les véhicules d'urgence.

Les véhicules lourds seront dirigés par de la signalisation vers le pont Médéric-Martin (autoroute 15).

La fermeture de la voie de gauche sur le Pont Papineau-Leblanc , dans les 2 directions, est maintenue et sera indiquée par du marquage au sol plutôt que par des cônes, afin de faciliter l'entretien hivernal du pont.

À noter que la limite de vitesse demeure affichée à 70 km/h sur l'ensemble du pont. Le Ministère rappelle aux usagers l'importance de respecter la signalisation en vigueur. Une surveillance sera assurée par des contrôleurs routiers de la SAAQ en amont du pont.

L'état du pont ne compromet en rien la sécurité des usagers. Ces mesures sont préventives, mais nécessaires afin d'assurer l'intégrité de l'infrastructure routière.

Le Ministère planifie des interventions pour lever ces mesures le plus tôt possible et remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 .

