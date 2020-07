Pont Mackenzie au-dessus de la rivière du Nord, entre Mirabel et Saint-Colomban - Prolongement des travaux de réparation du pont

LAVAL, QC, le 24 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux de réparation du pont Mackenzie enjambant la rivière du Nord et reliant les villes de Mirabel et de Saint-Colomban, qui devaient initialement prendre fin à la mi-juillet, se prolongeront jusqu'à la fin août en raison de contraintes opérationnelles.

En effet, ce délai additionnel est requis afin de permettre l'achèvement des opérations d'installation de nouveaux éléments d'acier, dont l'agencement avec la structure est plus complexe en raison de son statut patrimonial.

Rappelons que d'autres travaux de réparation ont également entraîné, depuis le 8 juillet dernier, la fermeture complète du pont Canuta, situé dans l'axe du rang Saint-Rémi et reliant également les municipalités de Mirabel et de Saint-Colomban. Le Ministère est conscient que le chevauchement de ces deux chantiers a des répercussions sur les déplacements des usagers de la route et les assure que tous les efforts sont déployés afin que le pont Mackenzie soit ouvert dans les meilleurs délais.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région des Laurentides.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

