Pont Mackenzie au-dessus de la rivière du Nord entre Mirabel et Saint-Colomban - Lancement des travaux de réparation

LAVAL, QC, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports entreprendra le 2 juillet 2019 d'importants travaux de réparation sur le pont Mackenzie qui enjambe la rivière du Nord entre Mirabel et Saint-Colomban. Construit en 1926, ce pont patrimonial à poutres triangulées a besoin de réparation de manière à prolonger sa durée de vie.

Ce chantier nécessitera la fermeture complète du pont pour la durée des travaux. Le détour d'environ cinq kilomètres s'effectuera par la route 158 (route Sir-Wilfrid-Laurier), le chemin Saint-Simon, la montée de l'Église et le chemin de la Rivière-du-Nord. Il sera balisé à l'aide de panneaux de signalisation.

Afin de permettre le transport des piétons et des cyclistes de part et d'autre du pont, un service de navette sera en opération tous les jours pendant la durée des travaux. Les arrêts seront situés près de l'intersection de la rue Mackenzie et du boulevard de Saint-Canut à Mirabel, et à proximité de l'intersection de la montée Cyr et du chemin de la Rivière-du-Nord à Saint-Colomban.

La fermeture temporaire du chenal dans le secteur du pont Mackenzie sera également requise lors de certaines étapes du chantier.

Les travaux consisteront notamment au remplacement du tablier et de la dalle, au remplacement de certaines poutres triangulées, à la reconstruction des garde-corps, à la réparation des unités de fondations et à la peinture du pont. Ce chantier de 2,6 M$ durera environ quatre mois. Les travaux seront effectués par Coffrages Synergy.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région des Laurentides.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Tél. : 514 873-5600

Related Links

https://www.transports.gouv.qc.ca