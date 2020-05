Pont Louis-Bisson de l'autoroute 13 entre Montréal et Laval - Reprise des travaux de réparation à compter du 11 mai

MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de la route et ses partenaires de la reprise des travaux de réparation du pont Louis-Bisson au-dessus de la rivière des Prairies à compter du 11 mai 2020. Amorcé l'an dernier, le chantier a été interrompu pour la période hivernale.

Les travaux effectués l'an dernier ont permis de compléter environ 95 % de la phase un. Une fois cette phase complétée, le Ministère prévoit effectuer les phases 2, 3 et 4 cette année, ce qui devrait permettre d'achever les interventions requises en direction sud.

Le chantier sera de nouveau configuré de manière à maintenir un maximum de voies. Des fermetures partielles de nuit seront toutefois requises.

Le jour, maintien de quatre voies dans le sens de la pointe, et de deux voies dans l'autre direction.

Le déplacement quotidien des glissières mobiles est effectué par l'entrepreneur.

La nuit, maintien d'un minimum de deux voies dans chaque direction.

Les fermetures partielles de nuit pourraient débuter à compter de 19 h, et ce jusqu'à 5 h le lendemain matin.



Exceptionnellement, une seule voie pourrait être maintenue dans chaque direction, la nuit.

À noter : en direction sud, les véhicules de plus de 3,3 mètres de largeur devront effectuer en tout temps un détour par les autoroutes 440 (Jean-Noël-Lavoie), 15 (des Laurentides) et 40 (Métropolitaine et Félix-Leclerc).

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, des entraves pourraient être reportées ou annulées.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pont Louis-Bisson entre Montréal et Laval - Réfection

