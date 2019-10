Pont Gouin - Mise en service du nouveau pont

CHÂTEAUGUAY, QC, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports procédera à la mise en service du nouveau pont Gouin, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le samedi 26 octobre prochain, après les derniers travaux de raccordement soit vers 8 h. Les quelques 20 000 usagers pourront ainsi circuler sur une nouvelle structure sécuritaire, moderne et adaptée aux normes actuelles. Il s'agit d'une étape importante dans le cadre de ce projet, réalisé en collaboration avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont les travaux se poursuivront jusqu'en 2020.

À la suite de la mise en service du nouveau pont, le démantèlement de l'ancienne structure pourra commencer. Il s'agit d'une intervention qui sera réalisée par étapes, échelonnée sur plusieurs mois.

Des travaux de parachèvement seront nécessaires sur la nouvelle structure dont l'installation finale du système de levage du pont mobile, la construction des murs du canal et de murs de soutènement et le réaménagement des secteurs Iberville et Saint-Jean. Ces activités seront effectuées au cours des mois à venir et se poursuivront durant la prochaine année. Des fermetures complètes et partielles seront nécessaires lors de certaines de ces interventions. Le Ministère favorisera les entraves de soir, de nuit ou en dehors des heures de pointe afin de limiter les répercussions sur la circulation.

Faits saillants

Le budget autorisé du projet est de 126,3 M$. Ce montant inclut une contribution financière du gouvernement du Canada pouvant atteindre un maximum de 18,6 M$ dans le cadre du Fonds Chantiers Canada et une contribution de 120 000 $ de l'Agence Parcs Canada pour l'aménagement d'une place publique. La Ville de Saint-Jean -sur-Richelieu finance les aménagements sur le pont et son territoire réalisés dans le cadre de ce projet à hauteur de 13,3 M$. La Ville de Saint-Jean -sur-Richelieu a également investi pour des interventions complémentaires sur les rues municipales avoisinantes.

Le nouveau pont, qui compte deux voies de circulation et des accotements, est plus large et plus haut que l'ancien, augmentant ainsi le confort de roulement et la sécurité des usagers, tout en facilitant la navigation sous le pont.

Le pont répond aux besoins des usagers du transport actif : il comprend deux trottoirs, une piste cyclable reliée à la Route Verte ainsi qu'une rampe multifonctionnelle permettant d'accéder au pont depuis la piste cyclable du canal de Chambly .

. Des aménagements particuliers comme des belvédères, lampadaires décoratifs et une mise en lumière ont été intégrés au projet.

La mise en service de la piste cyclable et de la rampe multifonctionnelle sur le nouveau pont se fera comme prévue au cours de l'année 2020 puisque des travaux doivent être complétés avant son ouverture (des murs de soutènement doivent être construits). Les piétons et cyclistes pourront toutefois emprunter le trottoir situé du côté nord du nouveau pont.

