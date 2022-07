Pont Gédéon-Ouimet, dans l'axe de l'autoroute 15 (des Laurentides), entre Laval et Boisbriand - Début des travaux de réparations et d'asphaltage du pont dès le 17 juillet

LAVAL, QC, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route du début des travaux de réparations et d'asphaltage du pont Gédéon-Ouimet, entre Laval et Boisbriand, à compter du 17 juillet. D'une durée d'environ 18 semaines, ces interventions permettront d'assurer la fonctionnalité de cette infrastructure routière et le confort de roulement des usagers qui l'empruntent, d'ici la réalisation du projet majeur de reconstruction du pont.

Gestion de la circulation

Réalisés durant la nuit afin d'en limiter les répercussions sur la circulation, ces travaux entraîneront les fermetures suivantes:

Dès le 19 juillet : du dimanche au mercredi, de 22 h à 4 h, les jeudis de 23 h à 4 h, les vendredis de minuit à 6 h et les samedis, de minuit à 7 h

Fermeture complète d'une direction sur le pont Gédéon-Ouimet, entre Laval et Boisbriand .

Durant les fermetures complètes, la circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée. Ainsi, il y aura une à deux voies ouvertes par direction, selon la planification et l'avancement des travaux. À noter que la limite de vitesse permise sera réduite à 70 km/h durant cette période.

Le Ministère coordonne ses interventions sur le réseau routier pour diminuer les incidences de ses différents travaux sur la circulation. Un travail de concertation est également réalisé avec les partenaires du Ministère.

En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ces interventions pourraient être annulées ou reportées sans préavis. Le Ministère encourage les usagers à planifier leurs déplacements et à consulter le Québec 511 avant de prendre la route.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de Laval.

Le Ministère remercie les usagers de la route de leur patience et de leur collaboration. Pour leur sécurité et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Page Web : Pont Gédéon-Ouimet - Reconstruction et maintien

