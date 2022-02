Pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine : lancement de l'appel d'offres pour l'étude socio-économique

QUÉBEC, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Émilie Foster, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, soulignent le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation d'une étude socio-économique qui portera sur les répercussions de la construction d'un pont au-dessus de la rivière Saguenay sur l'exploitation de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine.

Cette importante étude sera réalisée en parallèle de l'étude d'opportunité amorcée à l'automne 2021. Ensemble, elles serviront à identifier les besoins et permettront de déterminer la solution optimale.

« Je suis fier que ce dossier important pour la Côte-Nord franchisse plusieurs étapes en parallèle. Nous sommes le gouvernement des régions et nous le démontrons une fois de plus. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ce mandat est incontournable pour la suite du projet puisqu'il permettra non seulement d'apporter des précisions sur les répercussions anticipées d'un pont sur les communautés locales, mais aussi en ce qui concerne l'économie et l'aménagement du territoire. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cette étude, qui est fort attendue, traduit bien mon travail de députée : être à l'écoute des préoccupations du milieu et travailler dans l'intérêt de toutes et tous. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

L'étude d'opportunité, actuellement en réalisation par le Groupe Pont Estuaire/Fjord du Saguenay, prend en compte le milieu marin, la faune et la flore.



Il s'agit d'une étape nécessaire à la réalisation d'un projet de cette envergure, puisqu'elle permettra de déterminer et d'évaluer les options possibles (réponse aux besoins, analyse coûts-avantages, analyse des risques, estimation préliminaire des coûts, échéancier préliminaire, etc.).



L'étude d'opportunité inclut notamment la conception préliminaire de la solution la plus prometteuse pour la construction d'un pont selon l'un des trois corridors établis par le Ministère ( Tadoussac , La Boule, ou entre les deux).

, La Boule, ou entre les deux). Le nouveau contrat qui sera octroyé consiste à réaliser une étude socio-économique des répercussions de la construction d'un pont au-dessus de la rivière Saguenay sur l'exploitation de la traverse Tadoussac - Baie-Sainte-Catherine ainsi qu'à évaluer des mesures d'atténuation envisageables.

- ainsi qu'à évaluer des mesures d'atténuation envisageables. L'étude d'opportunité et l'étude socio-économique pourraient être terminées au cours de l'année 2023.

Le projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, un processus qui détermine et encadre les mesures requises pour assurer la gestion rigoureuse des projets d'envergure.

