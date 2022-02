Pont de la montée Monette, au-dessus du ruisseau Saint-André, à Saint-Philippe - Le gouvernement du Québec va de l'avant avec la reconstruction du pont en 2022

LONGUEUIL, QC, le 28 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, le ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, ainsi que le ministre de la Santé et des Services sociaux et député de La Prairie, M. Christian Dubé, annoncent la publication d'un appel d'offres dans le but de reconstruire, dès cette année, le pont de la montée Monette, qui enjambe le ruisseau Saint-André, à Saint-Philippe.

La conclusion de l'appel d'offres permettra la sélection d'un entrepreneur pour effectuer les travaux de reconstruction attendus par la Ville de Saint-Philippe. Grâce au travail et à la collaboration des différentes parties, les travaux devraient être réalisés entre les mois d'août et de décembre 2022. Le ministère des Transports a d'ailleurs développé une solution qui ne nécessitait pas d'acquisition de terrains, ce qui a permis de réduire le délai de préparation du projet visant à redonner un lien pleinement fonctionnel aux usagers de la route.

« Grâce à la collaboration des équipes du ministère des Transports, du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et de la Ville de Saint-Philippe, la planification de ce projet a avancé diligemment. Je suis heureux de ce dénouement qui redonnera plus rapidement un lien pleinement fonctionnel à tous les usagers de la route et qui profitera également aux entreprises du secteur. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« À titre de ministre régional de la Montérégie, je suis toujours heureux de souligner la collaboration entre les municipalités et les instances du gouvernement du Québec. L'annonce de la reconstruction du pont, et ce, plus rapidement que prévu, se fait non seulement au bénéfice de l'économie de la région, mais aussi de toute la population locale. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Le dossier du pont de la montée Monette, au-dessus du ruisseau Saint-André, était important pour la Ville de Saint-Philippe et, comme député de la circonscription, je me suis fait un devoir d'effectuer les suivis requis auprès de mes collègues responsables de la région de la Montérégie et du ministère des Transports. Je suis satisfait du dénouement, rendu possible notamment grâce à la collaboration de la Ville de Saint-Philippe, que je tiens à remercier. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux et député de La Prairie

