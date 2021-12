Pont de l'Île-d'Orléans - Tenue de la séance malgré la perturbation des services informatiques du BAPE

La consultation ciblée sur le projet de construction du nouveau pont de l'Île-d'Orléans aura lieu comme prévu à compter de ce soir, 19 h à l'Hôtel Ambassadeur Québec, dans l'arrondissement de Beauport. Les séances pourront se poursuivre les jours suivants selon les besoins du public et de la commission.

Dans le cas où le site Web ne serait pas rétabli à 19 h, la séance sera diffusée en direct sur Facebook. Les personnes qui souhaitent s'exprimer pourront le faire en s'inscrivant par courriel à [email protected] et par téléphone au 418 643-7447, poste 6 à compter de 19 h.

Pour plus de détails sur l'interruption de services informatiques, nous vous invitons à consulter le communiqué diffusé à ce sujet : Fermeture préventive de certains sites Internet et services en ligne du gouvernement du Québec: Gouvernement du Québec (quebec.ca).

Date de la première séance : Le lundi 13 décembre 2021



Heure : 19 h



Endroit : Hôtel Ambassadeur Québec

3401, boulevard Sainte-Anne

Québec



Aussi en direct sur la page Facebook du BAPE

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement qui pourraient avoir des répercussions sur leur milieu ou sur leur qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

