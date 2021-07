Pont de l'Île-d'Orléans, à Québec et à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - Travaux de maintien du pont

QUÉBEC, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires que des travaux de maintien du pont de l'Île-d'Orléans, situé sur la route 368, entre Québec et Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, débuteront le 2 août prochain. Les interventions, qui seront réalisées principalement le soir et la nuit, s'échelonneront jusqu'à la mi-décembre 2021 et assureront la mobilité des usagers de la route et la sécurité des déplacements sur la structure.

Gestion de la circulation

Pont de l'Île-d'Orléans (route 368), entre Québec et Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans

Circulation en alternance dirigée par des signaleurs, à compter du 16 août

Les samedis, dimanches, lundis, mardis et mercredis, de 20 h à 6 h



Les jeudis et vendredis, de 21 h à 6 h



Soulignons que les entraves se dérouleront principalement les dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis.





Lors d'un maximum de 25 journées, en semaine, entre 9 h et 15 h , possibilité de circulation en alternance dirigée par des signaleurs pour des opérations de bétonnage





, possibilité de circulation en alternance dirigée par des signaleurs pour des opérations de bétonnage Au besoin, pour la livraison de matériaux, la circulation pourrait se faire en alternance, du lundi au vendredi, entre 9 h et 15 h.

La largeur de la voie restante sur le pont sera réduite à 2,75 mètres.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de la Capitale-Nationale.

