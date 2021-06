Pont de l'Île-aux-Tourtes - Réouverture complète des voies de circulation

MONTRÉAL, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent la réouverture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes avec trois voies de circulation par direction, et ce, à compter du samedi 5 juin à 7 h. Les travaux effectués dans les derniers jours permettent une réouverture complète de la structure pour tous les types de véhicules, soit deux semaines avant le délai prévu.

Le pont devra toutefois être fermé complètement du vendredi 4 juin à 22 h au samedi 5 juin à 7 h, entre autres afin que le marquage adéquat des voies de circulation soit effectué.

Les mesures d'atténuation déployées, notamment la gratuité et l'ajout de départs sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson, le retrait du péage sur l'autoroute 30 et la voie réservée aux véhicules prioritaires aux approches du pont, prendront fin avec la réouverture complète du pont.

« Je suis soulagé de vous annoncer la réouverture complète des voies de circulation sur le pont de l'Île-aux-Tourtes. Je tiens à rappeler que le pont est sécuritaire et que les usagers de la route peuvent y circuler en toute tranquillité. Merci aux équipes qui ont pris part aux interventions ayant mené à cette réouverture plus rapide que prévu. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je sais que les deux dernières semaines ont été difficiles pour les usagers de la route dans le secteur du pont de l'Île-aux-Tourtes, et je les remercie pour leur patience. Je souligne aussi l'immense appui de nos différents partenaires, notamment les services d'urgence, les organismes de transport collectif ainsi que les élus. La mise en place rapide des mesures d'atténuation n'aurait pas pu se faire sans leur collaboration. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Programme de maintien dans l'attente de la reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes

Mis en service en 1965, le pont de l'Île-aux-Tourtes est une structure complexe en fin de vie qui demande des interventions régulières.

La reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes est en planification, comme cela est indiqué au Plan québécois des infrastructures 2021-2031.

D'ici la réalisation de ce projet majeur, le pont fait l'objet d'un programme de maintien qui comprend des inspections et des travaux de réparation.

Les travaux de maintien du pont de l'Île-aux-Tourtes se poursuivent. Il est possible que des voies soient fermées sur le pont pour permettre la réalisation de ces travaux. Les entraves seront confirmées ultérieurement par voie de communiqué.

