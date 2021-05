Pont de l'Île-aux-Tourtes - Les autorités annoncent la réouverture de deux voies par direction

MONTRÉAL, le 30 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent la réouverture de deux voies par direction sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, et ce, à compter du lundi 31 mai à 5 h. Les travaux effectués dans les derniers jours permettent une réouverture sécuritaire d'une deuxième voie dans chaque direction pour tous les types de véhicules.

Le secteur reste toutefois à éviter puisque le pont n'est pas ouvert au maximum de sa capacité. Les usagers de la route sont donc invités à continuer de privilégier le transport collectif ou le télétravail ou encore à emprunter l'autoroute 30.

Une réouverture complète du pont avec trois voies de circulation par direction, initialement prévue le 21 juin, pourrait être devancée. Le ministère des Transports confirmera par voie de communiqué la date et l'heure précise de la réouverture des autres voies de circulation.

Citations

« Je suis vraiment heureux de vous annoncer une réouverture plus tôt que prévu de deux voies de circulation par direction sur le pont de l'Île-aux-Tourtes. Les travaux de renforcement progressent plus rapidement qu'anticipé et nous avons bon espoir de devancer également la date de réouverture complète du pont. Merci aux équipes qui travaillent sans relâche pour y arriver. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La réouverture d'une deuxième voie par direction à compter de lundi matin est une très bonne nouvelle. J'invite toutefois les usagers de la route à continuer de planifier leurs déplacements et à priviler le télétravail et le transport collectif lorsque cela est possible. Je tiens à remercier nos partenaires et les usagers de la route de leur patience et de leur compréhension. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le pont fait l'objet d'un entretien intensif depuis 2016, dans l'attente de sa reconstruction. C'est au cours de ces interventions d'entretien que des tiges de renforcement endommagées ont été localisées.

Trois interventions sont effectuées simultanément sur le pont en vue de permettre sa réouverture complète :

le remplacement des tiges endommagées;



l'ajout de structures de renforcement externe;



la poursuite du renforcement des poutres au moyen de polymère de fibres de carbone.

Les mesures d'atténuation déployées seront maintenues jusqu'à la réouverture complète du pont (trois voies par direction) :

gratuité sur la ligne de train exo1 Vaudreuil - Hudson (en vigueur 7 jours sur 7);

ajout de départs sur la ligne de train exo1 Vaudreuil - Hudson ;

ajout de deux arrêts aux heures de pointe à la gare Hudson pour donner plus de flexibilité aux citoyens des environs et éviter des déplacements vers Vaudreuil ;

ajout d'une nouvelle navette reliant la municipalité de Coteau-du-Lac et la gare Vaudreuil ;

départs supplémentaires d'autobus;



retrait du péage sur l'autoroute 30.

Chaque jour, 87 000 véhicules circulent sur le pont (données de 2019), dont 12 % de véhicules lourds.

