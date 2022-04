Pont d'étagement et échangeur de la montée Paiement, à Gatineau - Une étape importante du projet s'amorce

GATINEAU, QC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le contrat de conception de l'important projet de réaménagement du pont d'étagement de la montée Paiement et de son échangeur avec l'autoroute 50, à Gatineau, a été octroyé. Le député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice, M. Mathieu Lévesque, souligne, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, cette étape charnière de ce projet visant à améliorer la fluidité dans le secteur.

Le mandat octroyé inclut la réalisation des avant-projets préliminaire et définitif, la préparation des plans et devis ainsi que le service d'accompagnement durant les travaux. Le projet consiste à réaménager le pont de la montée Paiement en vue d'ajouter une deuxième voie en direction sud, à construire une bretelle et à reconfigurer les deux intersections sur l'autoroute 50, à la hauteur de la montée Paiement.

Comme pour l'ensemble des projets de ce type, certaines étapes sont nécessaires avant que ce projet-ci puisse être inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI), ce qui ne signifie toutefois pas qu'il ne progresse pas, comme en témoignent les différentes étapes déjà franchies.

« Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir affirmer qu'on va de l'avant avec ce projet. Les interventions prévues permettront de réduire, voire éliminer, les files d'attente qui se forment sur cette artère lors des périodes de pointe et d'améliorer la sécurité routière à Gatineau. Bien qu'un échéancier de réalisation ne puisse être confirmé pour le moment, l'octroi de ce mandat constitue un pas de plus vers la réalisation de ces travaux tant attendus. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ce projet est une priorité pour notre gouvernement et pour moi-même. Nous avons rapidement répondu présents pour ce projet, tout comme pour l'ensemble des projets présentés par la Ville de Gatineau. J'y travaille ardemment, et j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'échanger à ce sujet avec les conseillers municipaux concernés. Notre gouvernement est pragmatique et les investissements dans notre réseau routier en font foi. Je tiens à rappeler aux citoyennes et citoyens de Chapleau, de Gatineau et de l'Outaouais que les interminables files d'attente sur le pont d'étagement de la montée Paiement seront bientôt choses du passé. Je continue d'être à l'écoute des préoccupations de mes concitoyennes et concitoyens. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice

Le Ministère a entamé la préparation de ce projet au cours des dernières années en réalisant notamment une étude visant à déterminer les possibilités d'interventions à planifier.

Le mandat de conception, d'une somme d'environ 850 000 $, a été octroyé à WSP Canada inc. le 18 mars dernier.

Le Ministère poursuit la préparation du projet et souhaite l'amorcer le plus rapidement possible, et ce, en fonction de l'avancement des différentes étapes qui doivent être franchies dans le cadre de la réalisation d'un projet routier.

