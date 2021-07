Pont d'étagement du chemin des Chenaux au-dessus de l'autoroute 40, à Vaudreuil-Dorion - Ouverture devancée de deux mois

LONGUEUIL, QC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le maire de Vaudreuil-Dorion, M. Guy Pilon, sont heureux d'annoncer l'ouverture du pont d'étagement du chemin des Chenaux qui surplombe l'autoroute 40 à Vaudreuil-Dorion. La reconstruction du pont d'étagement a débuté en août 2020 et s'est terminée presque deux mois plus tôt que prévu.

Le nouveau pont est maintenant doté d'une piste polyvalente qui facilitera la mobilité active entre les secteurs du nord de l'autoroute 40 (Les Floralies du Lac et Wildwood) et ceux situés au sud (Place du Château et des Chenaux).

Citations

« Je suis heureux d'annoncer aux citoyens de Vaudreuil-Dorion que le pont d'étagement du chemin des Chenaux leur est restitué, et ce, deux mois avant la date initialement prévue. Les équipes du Ministère ont travaillé sans relâche pour accélérer la reconstruction du pont. Je remercie les citoyens et les usagers de la route pour leur patience. J'en profite pour saluer la belle collaboration de la Ville de Vaudreuil-Dorion tout au long du chantier. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce de l'ouverture du pont d'étagement, qui survient plus tôt que ce qui avait initialement été prévu, est une excellente nouvelle, puisqu'il constitue un lien nord-sud important pour plusieurs de nos citoyens et de nos commerçants. D'ailleurs, je les remercie pour leur patience, car cette fermeture leur causait des détours importants. De plus, je tiens à mentionner que la Ville a investi 446 000 $, incluant une subvention d'environ 205 000 $ du Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU), pour l'intégration d'une voie cyclable protégée afin d'assurer la sécurité des cyclistes, qui sont nombreux à emprunter ce lien. »

Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

Faits saillants

Le pont d'étagement du chemin des Chenaux est de compétence partagée, ce qui signifie que le Ministère est responsable de la structure tandis que la Ville est responsable de certains éléments tels que l'éclairage, la surface de roulement et le drainage.

Le pont d'origine avait été construit en 1965.

La reconstruction de cette structure représente un investissement de l'ordre de 10 M$. La Ville de Vaudreuil-Dorion a financé une partie des travaux (446 000 $).

a financé une partie des travaux (446 000 $). D'une longueur d'environ 110 mètres, le pont accueille quelque 4 700 véhicules par jour.

La surveillance des travaux a été réalisée à l'interne par une équipe du Ministère.

Liens connexes

Page Web concernant la reconstruction du pont d'étagement du chemin des Chenaux

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724