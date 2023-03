Pont d'étagement du boulevard des Galeries-d'Anjou au-dessus de l'autoroute 40 - Reprise des travaux de reconstruction le 20 mars 2023

MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable reprendra, dès le 20 mars 2023, les travaux de reconstruction du pont d'étagement du boulevard des Galeries-d'Anjou au-dessus de l'autoroute 40 dans l'arrondissement d'Anjou à Montréal. Le chantier se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2023. Ces interventions visent à réaliser les phases 1 à 4 du projet, notamment la reconstruction des ponts d'étagement en direction nord et sud et les travaux de finition.

Gestion de la circulation

Boulevard des Galeries-d’Anjou : chemin de détour en direction sud. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Autoroute 40 (Métropolitaine)

Fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine. En direction ouest, des fermetures de nuit de bretelles dans l'échangeur Anjou seront donc requises par défaut.

Voies de desserte de l'autoroute 40 (boulevard Métropolitain Est)

Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine dans le secteur du boulevard des Galeries-d' Anjou . Par défaut, des fermetures d'accès vers la voie de desserte sont à prévoir.

. Par défaut, des fermetures d'accès vers la voie de desserte sont à prévoir. Fermetures partielles de longue durée.

Fermetures partielles ou complètes de la bretelle menant vers le boulevard des Galeries-d' Anjou et la rue Jean-Talon Est avec la mise en place d'un détour.

Boulevard des Galeries-d'Anjou

Fermeture complète de la direction sud sur le pont d'étagement.

Un chemin de détour via les rues Jarry et du Champ-d'Eau est aménagé pour les usagers de la route à destination du centre commercial Les Galeries d' Anjou et du secteur au sud de l'autoroute 40.

et du secteur au sud de l'autoroute 40. Fermeture partielle de longue durée avec une voie ouverte à la circulation en direction nord au-dessus de l'autoroute 40.

Fermetures partielles et complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine.

Rue Jean-Talon Est dans le secteur du boulevard des Galeries-d'Anjou

Fermetures partielles de nuit.

Fermetures partielles de longue durée.

Ces travaux nécessiteront des fermetures partielles et complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine, aussi bien sur le réseau autoroutier que local. Les entraves seront précisées par voie de communiqués de presse dès qu'elles seront connues. Les détours seront balisés par une signalisation temporaire.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début des travaux pourrait être reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

