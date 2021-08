Pont d'étagement du boulevard des Galeries-d'Anjou au-dessus de l'autoroute 40 - Lancement des travaux de reconstruction le 16 août 2021

MONTRÉAL, le 12 août 2021 /CNW/ - Le ministère des Transports entreprendra progressivement, dès le 16 août 2021, les travaux de reconstruction du pont d'étagement du boulevard des Galeries-d'Anjou au-dessus de l'autoroute 40 dans l'arrondissement d'Anjou à Montréal. Ceux-ci entraîneront des entraves sur le réseau à compter de la semaine du 6 septembre.

Gestion de la circulation

Ce chantier, qui sera réalisé en plusieurs phases, s'échelonnera jusqu'en 2023. En 2021, les interventions programmées consistent en des travaux préparatoires, notamment le déplacement de conduites d'égout et d'aqueduc. Voici un aperçu des entraves routières planifiées jusqu'au début novembre :

Autoroute 40 (Métropolitaine)



Fermetures partielles ou complètes le soir et la nuit, dans l'une ou l'autre des directions. En direction ouest, des fermetures de nuit de bretelles dans l'échangeur Anjou seront donc requises par défaut.

Voie de desserte de l'autoroute 40 en direction est (boulevard Métropolitain Est)



Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine dans le secteur du boulevard des Galeries-d' Anjou . Par défaut, des fermetures d'accès vers la voie de desserte sont à prévoir.

. Par défaut, des fermetures d'accès vers la voie de desserte sont à prévoir.

Fermetures partielles de longue durée.



Fermetures partielles ou complètes de la bretelle menant vers le boulevard des Galeries-d' Anjou et la rue Jean-Talon Est avec la mise en place d'un détour.

Rue Jean-Talon Est dans le secteur du boulevard des Galeries-d' Anjou



Fermetures partielles de longue durée (dans les 2 directions) pour la construction d'aménagements temporaires.



Fermetures complètes la fin de semaine de la direction ouest.

Boulevard des Galeries-d' Anjou



Fermeture partielle de longue durée (une voie fermée dans chaque direction) dans le périmètre du chantier.

Les phases 1 à 4, planifiées en 2022 et en 2023, nécessiteront des fermetures partielles et complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine, aussi bien sur le réseau autoroutier que local. Des fermetures partielles prolongées seront également nécessaires. De plus, un détour de longue durée pour les usagers de la route à destination du secteur au sud de l'autoroute 40 est à prévoir.

À propos du projet

Construit en 1975, le pont d'étagement nécessitait d'être reconstruit. À la suite de l'accrochage de poutres par un véhicule lourd au mois de juillet 2020, une voie a été retranchée en direction nord. Cette voie demeurera fermée jusqu'à la démolition de la structure actuelle. L'aménagement d'une piste cyclable et des trottoirs plus larges sur le nouveau pont sont également prévus. Pour en savoir plus sur la reconstruction du pont d'étagement du boulevard des Galeries-d'Anjou au-dessus de l'autoroute 40, l'échéancier des travaux ou la gestion de la circulation, rendez-vous sur la page web du projet ou inscrivez-vous à notre liste d'envoi électronique à l'adresse suivante : http://bit.ly/galeriesanjou.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

