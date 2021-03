Pont d'étagement des rues Louis-A.-Amos et Hickmore au-dessus de l'autoroute 13 - Lancement des travaux de réparation le 5 avril 2021

MONTRÉAL, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'il entreprendra des travaux de réparation du pont d'étagement des rues Louis-A.-Amos et Hickmore au-dessus de l'autoroute 13 dans les arrondissements de Lachine et de Saint-Laurent à Montréal à compter du 5 avril. Le chantier se poursuivra l'an prochain, après une interruption des travaux pour la période hivernale.

Les principales interventions prévues consistent en des réparations de béton de la dalle, de poutres et de colonnes, au remplacement de joints de tablier, à la reconstruction des trottoirs, à la réparation de glissières de sécurité et à l'asphaltage. Des travaux de réparation du béton des murs de soutènement de part et d'autre du pont sont également prévus. Ces interventions permettront d'assurer la sécurité et la fonctionnalité des structures.

Plusieurs entraves seront requises pour mener à bien ces travaux, notamment des fermetures partielles le jour et des fermetures complètes le soir, la nuit ou les fins de semaine, aussi bien sur le réseau local que sur l'autoroute 13.

Des fermetures de l'autoroute 13 de même qu'une fermeture de la rue Hickmore sont prévues dès le début du chantier. Voici un aperçu des entraves prévues. Elles seront annoncées par voie de communiqués :

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 13

Fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine, dans l'une ou l'autre des directions;



Fermeture complète d'environ un mois de l'entrée de la direction nord en provenance de la rue Courval ;

;

Déviation et réduction de la largeur des voies;



Vitesse réduite à 80 km/h dans le secteur des travaux

Échangeur des autoroutes 13 et 520

Fermeture complète d'environ deux semaines de la bretelle menant de l'autoroute 520 en direction est vers l'autoroute 13 en direction sud.

Rues Louis-A.-Amos et Hickmore

Fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de la rue Hickmore dans les deux directions entre la 23e Avenue à l'ouest et la rue Courval à l'est.

À noter :

Lors d'une fermeture complète, les détours seront balisés à l'aide de panneaux de signalisation temporaires.

Certaines entraves seront requises pour les camions uniquement. Des détours balisés seront en fonction, le cas échéant.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

