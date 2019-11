Pont à haubans de l'Île-d'Orléans - Une décision est prise quant à l'avenir du pont actuel

QUÉBEC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Au cours des prochains mois, le ministère des Transports entreprendra la conception du nouveau pont à haubans qui desservira l'île d'Orléans.

Le Ministère a pris la décision de démanteler l'actuel pont de l'Île-d'Orléans après la mise en service du nouveau pont à haubans, notamment en raison des importants investissements financiers qu'occasionneraient sa remise en état, son entretien et son changement de vocation. De plus, des analyses démontrent qu'il serait difficile de faire cohabiter deux ponts entre Québec et l'île d'Orléans.

Cette décision permettra donc d'assurer une conception optimale du nouveau pont, essentiellement en réduisant les contraintes liées à l'écoulement des eaux du fleuve Saint-Laurent. Elle donnera également plus de latitude aux concepteurs du nouveau pont quant à l'intégration paysagère de celui-ci.

Notons que le nouveau pont à haubans de l'Île-d'Orléans comptera une voie de circulation dans chaque direction, des accotements ainsi qu'une piste polyvalente pour les déplacements actifs.

Le Ministère reconnaît la valeur patrimoniale du pont actuel, construit entre 1932 et 1935. C'est pourquoi des gestes seront posés afin de conserver des traces de cet ouvrage. D'ailleurs, une démarche de consultation auprès des personnes et groupes intéressés sera planifiée, en temps et lieu, afin de déterminer des gestes porteurs qui permettront de perpétuer la mémoire de cette structure.

D'ici la mise en service du nouveau pont, le Ministère interviendra, selon les besoins, afin d'assurer des déplacements sécuritaires et efficaces entre Québec et l'île d'Orléans.

L'actuel pont de l'Île-d'Orléans est un pont suspendu, mis en service en 1935.

Le démantèlement du pont sera effectué conformément aux lois en vigueur, dont la Loi sur le patrimoine culturel.

