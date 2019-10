Pont à haubans de l'île d'Orléans - Un processus d'exception pour la conception

QUÉBEC, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec publie, aujourd'hui, l'appel d'offres public visant à réaliser les études d'avant-projet du nouveau pont à haubans de l'île d'Orléans.

Exceptionnellement, le processus d'attribution du contrat se fera en deux étapes. Dans un premier temps, trois soumissionnaires seront sélectionnés sur la base de leur expertise. Chacun des prestataires de services devra ensuite proposer un concept unique pour la construction du nouveau pont. Par la suite, chacune des propositions sera évaluée par un comité de sélection afin de retenir la meilleure proposition. C'est sur cette base que le prestataire retenu élaborera l'avant-projet définitif.

Cette façon de faire permettra de mettre en concurrence plusieurs propositions afin de retenir celle de la plus haute qualité, en regard de tous les enjeux spécifiques au projet, dont les paysages uniques du fleuve Saint-Laurent, de l'île d'Orléans et de la chute Montmorency. Le nouveau pont comportera ainsi des caractéristiques esthétiques remarquables, favorisant d'autant plus son intégration paysagère.

Notons que le processus mis en place ne retardera pas l'échéancier de réalisation du projet.

Citations

« Les impacts paysagers et patrimoniaux du projet de nouveau pont à haubans de l'île d'Orléans sont majeurs, notamment en raison du statut particulier de l'île d'Orléans, site patrimonial inscrit au Registre du patrimoine culturel, et de la proximité de l'arrondissement historique du Vieux‑Québec, faisant partie de la Liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est dans cette optique que nous avons décidé de recourir à un processus d'exception. Ainsi, nous nous assurerons de construire un pont qui s'intégrera parfaitement à son environnement. »

M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous sommes heureux que débute la conception du nouveau pont à haubans de l'île d'Orléans, un ouvrage attendu par les insulaires et l'ensemble de la population de la grande région de Québec. »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le projet de reconstruction du pont de l'île d'Orléans est inscrit au Plan québécois des infrastructures 2019-2029 comme projet en planification.

Échéancier

Les soumissions des entreprises intéressées devront être reçues par le Ministère avant le 25 novembre 2019.



La sélection de la meilleure des trois propositions se fera à l'été 2020.



Le prestataire retenu commencera la préparation de l'avant-projet définitif en septembre 2020.



Le dépôt de l'avant-projet définitif est prévu pour l'été 2021.

Liens connexes

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724