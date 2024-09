Ponctualité des trains de banlieue - DEUX POUTRES DE PROTECTION DES VIADUCS PERMETTRONT DE LIMITER LES RETARDS SUR 3 LIGNES DE TRAIN

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Exo annonce l'installation avec succès de deux poutres de protection et d'un système électronique de prévention des impacts sur l'avenue Greene à Westmount. Ces systèmes protègeront le viaduc ferroviaire en empêchant les camions passant en-dessous de le heurter dans les deux directions. Ces installations permettront d'améliorer la fiabilité et la ponctualité des trains des lignes 11 - Vaudreuil/Hudson, 12 - Saint-Jérôme et 14 - Candiac en éliminant les collisions avec le viaduc.

Des retards évitables

Bien que l'avenue Greene soit interdite au camionnage, il arrive que des camionneurs s'y engagent et heurtent du même coup le viaduc ferroviaire, trop bas pour leur permettre de passer. Dès que le viaduc est heurté, la circulation ferroviaire est arrêtée jusqu'à ce que deux inspections soient complétées, soit les inspections de la voie et de la structure. Cela entraine des retards d'en moyenne 35 minutes par incident pour les trois lignes de train du réseau d'exo empruntant le viaduc. Le nouveau système de protection mis en place vendredi dernier, permettra d'éliminer une des causes importantes de retards sur notre réseau de train.

Comment ça fonctionne ?

En plus de l'installation des poutres, qui constituent une protection de dernier recours, un système de prévention des impacts sera mis en place de chaque côté du viaduc de la rue Greene. Voici comment le système fonctionnera une fois son installation terminée :

Un camion se dirige vers le viaduc ferroviaire pour passer dessous ;

Des capteurs infrarouges captent la hauteur surdimensionnée du camion ;

Un message de collision imminente à l'intention du chauffeur s'affiche sur le panneau électronique près de la poutre ;

Si le chauffeur ne freine pas à temps pour opérer un demi-tour, la poutre arrête le camion évitant la collision avec le viaduc.

Exo désire inspirer les compagnies ferroviaires et voir ce genre de système implanté plus fréquemment ailleurs au Canada. Exo tient également à remercier la Ville de Westmount et ses autres partenaires pour avoir rendu possible cette installation. Les travaux de branchement du système électronique devraient être complétés d'ici la fin du mois. D'autres travaux de paysagement et de remise en état du site se poursuivront jusqu'en octobre.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo déplace les usagers des couronnes avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

Informations aux médias : Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]