PONANT ouvre la route vers la navigation décarbonée avec son futur navire

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - PONANT, à l'avant-garde de l'innovation maritime, déploie un projet sans précédent de navire transocéanique qui vise la neutralité carbone en opération. Pour inventer le futur de la navigation, l'équipe R&D de la compagnie a imaginé un concept précurseur associant six technologies de rupture. Ce voilier, qui verra le jour avant l'horizon 2030, se veut un catalyseur de solutions énergétiques nouvelles. Alors que PONANT a choisi de s'associer à nouveau avec son cabinet d'architecture navale Stirling Design International, les discussions sont en cours pour sélectionner le chantier de ce projet hors norme.

Image 3D du projet Swap2Zero : Dans le cadre de l’appel d’offre, 2 systèmes de propulsion vélique sont en cours d’étude. Ici avec la technologie Ayro « Oceanwings® ». (Groupe CNW/COMPAGNIE DU PONANT) Dans le cadre de l’appel d’offre, 2 systèmes de propulsion vélique sont en cours d’étude. Ici une image 3D du projet Swap2Zero avec la technologie Solid Sail. (Groupe CNW/COMPAGNIE DU PONANT)

Une révolution technologique qui place le développement durable au cœur du projet

« À l'horizon 2030, notre futur navire vise le zéro émission de gaz à effet de serre en navigation, en manœuvre, au port et au mouillage. Son empreinte carbone sera réduite tout au long de son cycle de vie. Aux énergies renouvelables fournies par le vent et le soleil seront combinées des énergies décarbonées et non fossiles associées à des piles à combustibles » explique Hervé Gastinel, Président de PONANT.

La prochaine génération de navires PONANT va ainsi permettre à la compagnie de franchir un nouveau cap stratégique.

Avec une centaine de cabines et ses 181 mètres de longueur, le voilier du futur de PONANT ouvre une nouvelle ère pour l'industrie maritime. En ligne avec les nouvelles réglementations européennes et internationales sur les émissions de gaz à effet de serre, PONANT adopte une démarche inédite d'écoconception. Il s'agit d'une avancée majeure dans la construction navale avec sélection des équipements et des matériaux sur la base de l'analyse de leur cycle de vie jusqu'à la revalorisation des déchets.

PONANT, chef d'orchestre d'un projet à fort potentiel de réplicabilité, accélérateur de la décarbonation de l'industrie navale

Swap2Zero vise zéro émission CO2 eq * en exploitation avec une autonomie d'un mois grâce à l'utilisation inédite de six briques technologiques majeures de décarbonation :

Un système vélique et une carène permettant de fournir en moyenne 50% de l'énergie de propulsion par la force du vent ; Plus de 1000m2 de surface de panneaux photovoltaïques avec des dispositifs de nouvelle génération, solaires, organiques et écoconçus, intégrés dans les structures et les voiles ; Une pile à combustible basse température fonctionnant à l'hydrogène liquide dédiée à la propulsion, avec recyclage de l'eau et de la chaleur produite ; Une pile à combustible haute température qui sert aux besoins de la charge hôtelière du navire, la chaleur dégagée étant récupérée pour la production d'eau chaude ; Une technologie de captation de carbone à bord, couplée à la pile haute température ; Un système innovant de gestion de l'énergie développé spécifiquement permet le contrôle et la répartition des puissances sans qu'aucun groupe électrogène ne soit en service.

Le navire issu du projet Swap2Zero s'inscrit également dans le programme PONANT SCIENCE dans la continuité de notre engagement auprès des scientifiques. Il accueillera à son bord des chercheurs engagés sur les technologies de décarbonation, enjeu majeur du contrôle du réchauffement climatique.

« PONANT est une compagnie de marins tournée vers l'exploration et l'innovation. Cette ambition pionnière inspire tout le programme Swap2Zero, » affirme Hervé Gastinel, Président de PONANT. « Bien plus qu'un nouveau navire, nous voulons proposer une nouvelle manière de naviguer et contribuer activement à la décarbonation du secteur maritime. Notre équipe R&D interne a rassemblé les meilleurs spécialistes de la construction navale et des énergies renouvelables pour imaginer et mettre au point un modèle énergétique qui tend vers le zéro émission. Avec Swap2Zero, nous allons bâtir une vitrine technologique française à même de convaincre d'autres acteurs de s'engager dans la navigation carboneutre. »

* CO2 eq= Emissions en CO2 équivalent du puits à la roue, prend en compte les émissions de CO2, Méthane, N20

À PROPOS DE PONANT

Explore to inspire : explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT s'engage depuis 35 ans pour un tourisme plus responsable et des voyages d'exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 navires de petite capacité, dotée d'équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT, l'exploration est raffinée, authentique et source d'inspiration. Plus d'informations sur www.ponant.com

