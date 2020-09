Pompéi. Cité immortelle, un incroyable voyage dans le temps proposé au Musée de la civilisation à Québec en 2021

Conçue par le Musée Galileo de Florence et le Musée national d'archéologie de Naples, en collaboration avec Civita Mostre, réalisée par Tempora et adaptée par le Musée de la civilisation, cette présentation magistrale s'appuie sur les recherches archéologiques et scientifiques les plus récentes mettant en valeur plus de 120 objets provenant du site même de Pompéi. Ils font écho à des installations immersives spectaculaires qui permettent de ressentir l'esprit et la vie quotidienne de l'époque, jusqu'au moment de l'éruption volcanique, où la terre tremble sous les pieds du visiteur et que tout s'effondre. Une expérience muséale unique, riche en découvertes, en émotions et en sensations!

Nul doute que la présentation de cette exposition d'envergure positionnera le Musée de la civilisation comme un des lieux phares de la relance culturelle postpandémie en 2021. Le caractère spectaculaire de Pompéi. Cité immortelle saura susciter l'intérêt d'un vaste public.

« L'exposition Pompéi. Cité immortelle nous transportera dans le temps grâce à un déploiement technologique ingénieux et saisissant de réalisme, qui permettra au public d'avoir accès à un trésor archéologique d'une richesse fabuleuse, témoin de la vie des Romains du premier siècle. Je suis très fière de la venue au Québec de cette exposition spectaculaire; un coup de maître du Musée de la civilisation de Québec rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec. Cela démontre une fois de plus que les institutions culturelles ont un rôle majeur à jouer pour insuffler de la magie et du grandiose à notre société, tout particulièrement en cette période difficile que nous traversons. »

-Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'aide accordée par le ministère de la Culture et des Communications est extrêmement appréciée et très stimulante pour notre équipe. Pompéi. Cité immortelle est un chaînon extraordinaire à la lignée d'expositions internationales d'envergure que le Musée offre à sa clientèle depuis plus de 30 ans. L'archéologie, l'Antiquité, l'Empire romain suscitent un intérêt et un engouement extrêmement vifs. En plus de réunir tous ces éléments, Pompéi possède, comme site archéologique le plus célèbre au monde, une aura de mystère. Par ailleurs, la présentation de cette exposition en Amérique du Nord illustre éloquemment les fructueux échanges et les liens étroits entretenus par le Musée de la civilisation avec de prestigieux partenaires européens. »

-Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

Faits saillants :

Très diversifié, le corpus de près de 110 artefacts sera composé :

D'œuvres d'art telles que des fresques, des sculptures et des bas-reliefs;

D'objets de la vie quotidienne : pain, vaisselle, lampes à l'huile, instruments chirurgicaux, outils de mesure, etc;

De moulages de corps pétrifiés par l'éruption du Vésuve.

La scénographie immersive comprend :

Plusieurs maquettes et reconstitutions en 3D - coque de navire et ses amphores, grue, roue hydraulique - témoignent du mode de vie des habitants de Pompéi;

Une projection immersive et spectaculaire révèle des aspects de la vie au premier siècle de l'ère actuelle comme si on y était, et fait vivre la destruction de la cité;

Des dispositifs multimédias entraînent le visiteur à la rencontre des habitants de Pompéi.

Présentée du 18 novembre 2021 au 11 septembre 2022, Pompéi. Cité immortelle occupera une superficie de 850 m2 et son parcours sera déployé en sept zones thématiques : Pompéi, cité romaine, l'Éruption du Vésuve, Un peuple d'artisans et de techniciens, Une région fertile, Des sciences utiles, Pline l'Ancien et Ils sont toujours parmi nous.

La ville antique de Pompéi est située sur la côte ouest de l'Italie, au sud de Naples, sur la baie du même nom. Les Romains appelaient cette région la Campanie et la qualifiaient de « Terre des dieux » pour sa fertilité, sa proximité avec la mer et son climat. De nombreux notables de Rome y séjournaient pour fuir l'atmosphère malsaine de Rome.

Parmi les grandes expositions internationales du Musée de la civilisation : Hergé à Québec (2017), Paris en scène (2013), Rome. De ses origines à capitale d'Italie (2011), Gratia Dei. Les chemins du Moyen Âge (2004), Diamants (2001) et Syrie, terre de civilisations (2000).

Pompéi. Cité immortelle a été présentée à la Bourse de Bruxelles en Belgique en 2018 et aux Etats-Unis en 2019 (Spokane, Washington) et en 2020 (Orlando, Floride).

