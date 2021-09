L'entreprise mondiale de technologie, dont le siège social est situé à Hebron, au Kentucky, annonce des changements de leadership.

Ils permettront de stimuler la croissance et de créer des solutions proactives et créatives pour les milieux de travail.

HEBRON, Kentucky, 1er septembre 2021 /CNW/ - Pomeroy Technologies, LLC, annonce que le chef de la direction actuel, Christopher Froman, se retirera de ses fonctions de chef de la direction et assumera le rôle de président du conseil d'administration de Pomeroy. Bob Watts, dirigeant chevronné dans le domaine de la technologie et actuel directeur principal de l'information, deviendra le chef de la direction et se joindra au conseil d'administration. De plus, le directeur des revenus, John Blackburn, assumera les fonctions de président.

M. Froman, qui avait été chef de la direction de Pomeroy de 2009 à 2017, a repris ce poste en novembre 2019.

« Ce fut un honneur d'être le chef de la direction de Pomeroy, mais le moment est venu de passer le flambeau à Bob Watts, a déclaré M. Froman. Il a vraiment aidé Pomeroy, notre équipe et nos clients au cours des deux dernières années, et il a grandement contribué à notre entreprise. » Bob Watts était auparavant chef de la direction de l'entreprise de cybersécurité Vivitec, Inc., établie dans le Grand Cincinnati, et il a occupé des postes de direction au sein de MicroStrategy, PTC et Texas Instruments. Il est diplômé de l'Académie militaire de West Point et est un ancien combattant de l'armée américaine. « Bob Watts est un dirigeant exceptionnel, et il possède une connaissance approfondie de notre entreprise. Je suis incroyablement heureux pour lui et encore plus enthousiaste pour Pomeroy », a poursuivi M. Froman.

« Christopher Froman nous est revenu en tant que dirigeant dévoué et digne de confiance pour rétablir la marque Pomeroy et jeter les bases de l'avenir de l'entreprise. Son leadership, sa sagesse et son dévouement envers tous les gens de Pomeroy sont inégalés, a déclaré M. Watts. Je suis vraiment touché d'avoir l'occasion de succéder à Christopher Froman en tant que chef de la direction de l'entreprise et j'ai confiance en notre avenir. Nous sommes une équipe de professionnels des services technologiques centrés sur le client, et nous sommes prêts à redéfinir le milieu de travail et à atteindre de plus grands objectifs avec nos clients, nos partenaires et nos communautés. La promotion de John Blackburn à titre de président de Pomeroy représente aussi une décision axée sur la croissance. Il a apporté de nombreuses contributions positives à Pomeroy au cours des 20 dernières années. Son dévouement et sa passion à l'égard de l'attention portée au client sont incomparables. J'ai confiance en l'équipe Pomeroy et en notre avenir. »

À propos de Pomeroy Technologies

Pomeroy Technologies, LLC est une entreprise de technologie mondiale reconnue dans l'industrie, dont le siège social se trouve à Hebron, au Kentucky. Pomeroy est un chef de file reconnu dans la prestation de services de gestion de milieux de travail axés sur tous les aspects de l'expérience numérique. L'entreprise compte près de 3 500 employés à l'échelle mondiale. Son portefeuille propose des capacités et une expertise relatives au cycle de vie complet de la gestion de milieux de travail, y compris le réseautage d'entreprise, les environnements de TI hybrides, l'infonuagique, la dotation en personnel spécialisé en technologie ainsi qu'une gamme complète de services d'approvisionnement et de logistique et de solutions propres à l'industrie, ce qui lui permet d'offrir une expérience transformatrice et proactive à ses clients. Pour en savoir plus, visitez le www.pomeroy.com.

Personne-ressource pour les médias : Michael James

Directeur du marketing

859 657.2109

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1575885/pomeroy_workplace_optimized_Logo.jpg

SOURCE Pomeroy Technologies, LLC

Liens connexes

https://www.pomeroy.com