Polyvision Inc. nomme Kevin McCoy au poste de chef de la direction

ATLANTA, 7 février 2022 /CNW/- Polyvision Inc., un chef de file mondial de l'innovation et de la fabrication de CeramicSteel, de produits de rédaction en collaboration et de panneaux architecturaux pour les revêtements, a annoncé aujourd'hui la nomination de Kevin McCoy au poste de chef de la direction.

Vétéran de longue date de l'industrie, M. McCoy a travaillé avec des marques bien connues dans le secteur du meuble et possède une vaste expérience en leadership stratégique au sein d'organisations multinationales. Plus récemment, il était fondateur de KDM Consulting. Au cours de son mandat de plus de 16 ans à National Office Furniture (National), une division de Kimball International, M. McCoy a occupé plusieurs postes de direction, dont ceux de vice-président des ventes, directeur général et président. Il était alors l'un des plus jeunes dirigeants de National et il a été un moteur de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans les domaines de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la distribution multicanaux.

« Je remercie chaleureusement le conseil d'administration de sa confiance alors que Polyvision entre dans une nouvelle étape excitante de développement et de croissance, a déclaré M. McCoy. Alors que nous mettons l'accent sur la promotion de l'offre liée à CeramicSteel à l'échelle mondiale, nous demeurons déterminés à obtenir une croissance rapide et à élargir nos partenariats dans les années à venir. Je suis honoré de me joindre à une équipe si dynamique et talentueuse. »

Chez National, M. McCoy a également joué un rôle déterminant dans le positionnement de l'entreprise en tant que leader d'opinion à l'échelle mondiale dans l'industrie en matière de conception, de technologie et de durabilité, tout en réalisant des ventes record.

« Kevin s'est démarqué parmi les candidats au poste de chef de la direction grâce à son travail chez Kimball et à sa réputation impressionnante dans le secteur », a souligné Norman Young, président d'Industrial Opportunity Partners, une société de capital-investissement qui est devenue propriétaire de Polyvision en 2020. « Il était évident qu'il s'agissait du candidat idéal pour ce poste et nous sommes ravis de l'incidence positive que son leadership aura alors que l'organisation entre dans une nouvelle ère. »

M. McCoy participera à NeoCon en juin 2022 pour faire connaître la nouvelle approche de Polyvision sur le marché mondial.

À propos de Polyvision

Polyvision Corporation est un chef de file mondial en matière d'innovation et de fabrication de CeramicSteel pour divers secteurs. Depuis plus de 65 ans, nous contribuons à rendre le monde meilleur en créant des produits qui améliorent les expériences visuelles et qui créent des liens entre les gens et leur environnement. CeramicSteel de Polyvision est utilisé partout dans le monde pour des surfaces traditionnelles de tableau noir et de tableau blanc, pour des produits de collaboration modernes dans de nombreuses organisations et sur de nombreux murs architecturaux parmi les plus influents au monde, et pour le revêtement dans des espaces publics. Polyvision, dont le siège social est établi à Atlanta, en Géorgie, est présente dans plus de 65 pays. Pour en savoir plus sur CeramicSteel et ses utilisations, consultez le site Polyvision.com.

SOURCE Polyvision Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Hillary Zody, 770 298-5033, [email protected]