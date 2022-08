ATLANTA, 30 août 2022 /CNW/ - Polyvision Corporation , chef de file mondial de l'innovation et de la fabrication de CeramicSteel, de produits de rédaction en collaboration et de panneaux architecturaux pour les revêtements intérieurs et extérieurs, a annoncé aujourd'hui la promotion de Wout Van de Broek au poste de vice-président des activités mondiales.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Van de Broek continuera de diriger les activités de Polyvision en Belgique et assumera également la responsabilité des activités américaines de l'entreprise à Okmulgee, en Oklahoma, et à New Philadelphia, en Ohio.

M. Van de Broek a récemment occupé le poste de directeur des activités commerciales chez Polyvision, où il était responsable des activités commerciales de l'entreprise et de l'innovation mondiale, y compris la recherche et le développement, la gestion de produits et la stratégie et le développement de produits mondiaux. Auparavant, il a occupé plusieurs postes chez Polyvision dans la gestion de projets et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

« M. Van de Broek apporte une grande expertise à son rôle élargi, a déclaré Kevin McCoy, chef de la direction de Polyvision Corporation. Sa vaste expérience, dont plus de 15 ans au sein de Polyvision à la tête des Activités, de l'Innovation mondiale, de la Qualité et de la Chaîne d'approvisionnement mondiale, contribuera à accroître l'efficacité dans l'ensemble de notre organisation. Ses connaissances techniques approfondies de l'émaillage de la porcelaine et des revêtements de céramique apportent une perspective unique et très précieuse à notre équipe d'exploitation. »

L'initiative de Polyvision à l'échelle de l'organisation visant à élargir la portée des produits CeramicSteel dans de multiples secteurs verticaux et publics dans l'ensemble des Amériques, de l'Asie-Pacifique et de l'EMOA - lancée par M. McCoy plus tôt en 2022 - est appuyée par le nouvel accent mondial que M. Van de Broek met sur l'innovation et les activités.

M. Van de Broek est titulaire d'un baccalauréat ès sciences appliquées et d'une maîtrise ès sciences avec spécialisation en biochimie de l'Université de Hasselt, en Belgique, et détient plusieurs brevets actifs. Il a participé à de nombreux projets de recherche avec des entreprises et des établissements de recherche du monde entier, et fait des présentations sur l'innovation à des conférences sectorielles régionales et mondiales.

À propos de Polyvision Corporation

Polyvision Corporation est un chef de file mondial en matière d'innovation et de fabrication de CeramicSteel pour divers secteurs. Depuis plus de 65 ans, la société contribue à rendre le monde meilleur en créant des produits qui améliorent les expériences visuelles et qui créent des liens entre les gens et leur environnement. CeramicSteel de Polyvision est utilisé partout dans le monde pour des surfaces traditionnelles de tableau noir et de tableau blanc, pour des produits de collaboration modernes dans de nombreuses organisations et sur de nombreux murs architecturaux parmi les plus influents au monde, et pour le revêtement dans des espaces publics.

Polyvision, dont le siège social est établi à Atlanta, en Géorgie, est présente dans plus de 65 pays. Pour en savoir plus sur CeramicSteel et ses utilisations, consultez le site Polyvision.com .

SOURCE Polyvision

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pour obtenir plus de renseignements : Kat Bowley, 16785572921, [email protected]