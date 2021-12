CALHOUN, Ga., 13 décembre 2021 /CNW/ - Polyventive LLC (« Polyventive ») a acquis les activités liées aux tensioactifs et teintures ou colorants de Tri-TexCo Inc et Trichromatic-West, Inc (conjointement, « Tri-Tex ») auprès de SK Capital Partners.

Tri-Tex est un fabricant spécialisé de tensioactifs, teintures, colorants et de polymères à base d'eau utilisés dans les applications de textile, de soins personnels, de nettoyage et industrielles. Tri-Tex accompagne ses produits d'une expertise complète en matière de technique, d'applications, de chaîne d'approvisionnement et de logistique. Tri-Tex dispose de sites de production au Québec, au Canada et à Los Angeles, en Californie.

« L'ajout de l'équipe, du portefeuille de produits, de l'expertise en matière d'applications et des installations de fabrication de Tri-Tex fait avancer la stratégie de Polyventive, qui vise à devenir le premier développeur et fournisseur nord-américain de solutions rentables et respectueuses de l'environnement dans tous les domaines de croissance ciblés », a déclaré Zay Risinger, président de Polyventive.

Parallèlement à cette transaction, Tri-Tex a vendu ses activités liées aux adhésifs au groupe Meridian Adhesives.

À propos de Polyventive LLC

Polyventive est un fabricant nord-américain de premier plan de solutions chimiques spécialisées pour les industries HI&I, de traitement de l'eau, de soins personnels, de la construction, de revêtements de sol souples et du textile. La fabrication de Polyventive, ses capacités techniques, son expertise en matière d'applications et son souci de résoudre les problèmes de ses clients en font d'elle le premier choix pour des solutions de pointe reconnues sur le marché. Avec des installations de fabrication et de logistique situées dans le nord-ouest de la Géorgie, aux États-Unis, la société dispose des meilleurs niveaux de service de l'industrie, qui soulignent son engagement à répondre aux besoins de ses clients.

Contact : [email protected]

