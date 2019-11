Polysleep ouvre sa nouvelle boutique éphémère pour cocooner durant l'hiver

Le leader québécois des matelas en ligne invite les Montréalais à faire l'expérience de ses produits innovants et locaux

MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise de matelas Polysleep annonce l'ouverture de sa nouvelle boutique située à la Place Montréal Trust, porte d'entrée de la ville souterraine de Montréal, qui attire des milliers de visiteurs pendant l'hiver.

"Nous sommes enchantés de pouvoir rencontrer les acheteurs en personne et de leur présenter les différentes possibilités proposées par Polysleep, pour leur offrir de meilleurs réveils grâce à de meilleures nuits de repos, a déclaré Jeremiah Curvers, co-fondateur et PDG de Polysleep. "C'était important pour nous de créer du lien avec notre clientèle à Montréal, où nous fabriquons nos matelas. Au-delà de notre présence en ligne, c'est une façon de permettre à nos clients d'expérimenter le confort Polysleep tout simplement en l'essayant ! ".

Cette boutique éphémère offre aux visiteurs la possibilité d'explorer la collection et d'interagir avec les matelas Polysleep en offrant l'expérience "physique" de la marque. Afin d'aider les visiteurs à mieux comprendre leurs besoins, des "experts du sommeil" Polysleep, seront disponibles pour répondre à leurs questions, recommander des produits et introduire les nouveaux produits de la collection. Ainsi, par exemple, la boutique présentera le nouveau matelas pour bébé Polysleep. Une façon de conseiller et d'accompagner les jeunes et futurs parents, en démontrer combien il est important de créer de bonnes habitudes de sommeil dès leur plus jeune âge ! En effet, l'une des missions de la marque Polysleep étant d'accompagner ses clients tout au long des étapes de leur vie grâce à des produits adaptés.

De style scandinave, confortable et contemporain, la boutique éphémère Polysleep combine l'ambiance chaleureuse et la modernité de l'univers digital. Les clients peuvent apprendre dans le magasin comment naviguer sur le site Web de Polysleep ainsi qu'à travers les différents produits grâce à une interaction 3D. Cela leur permet ainsi de comprendre très facilement la technicité de chaque produit de manière interactive. Les visiteurs pourront également consulter la sélection en ligne, passer des commandes, acheter des matelas Polysleep et plusieurs autres produits de la collection.

La boutique Polysleep sera située dans le Niveau Métro de la Place Montréal Trust à Montréal, Québec (1500, avenue McGill College ; Montréal, QC). Il ouvrira pendant les heures d'ouverture du centre commercial, du 1er novembre 2019 à avril 2020.

À propos de Polysleep

Fondée en 2016, Polysleep est une entreprise canadienne basée à Montréal, qui transforme l'industrie du sommeil en vendant des matelas de qualité, produits localement et offerts au meilleur prix.

Vendus exclusivement en ligne, les matelas sont fabriqués à partir d'une mousse hybride haut de gamme, développée pour la première fois par la NASA. Ils sont 100% fabriqués à Montréal, avec pour intention d'offrir des produits de haute qualité, tout en participant au rayonnement de l'économie locale.

Visitez Polysleep à www.polysleep.ca et https://polysleep.ca/pages/kit-presse pour accéder à notre dossier de presse digital et obtenir toutes les informations dont vous avez besoin, mais aussi pour nous contacter !

Renseignements: Relations avec les médias, Maria Bello, maria@polysleep.com, +1 (514) 629 4044

