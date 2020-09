Polysleep, la marque de matelas leader au Québec, devient le matelas officiel d'Occupation Double Chez Nous

« Chez Polysleep, nous nous soucions les uns des autres. Nous croyons que chaque Québécois mérite une nuit de sommeil à la fois bonne et saine, et nous sommes fiers de nous joindre à l'émission la plus populaire du Québec pour soutenir les participants en leur offrant le meilleur sommeil qui soit », déclare Jeremiah Curvers, cofondateur et PDG de Polysleep. « C'est un honneur pour nous de participer à la promotion de notre belle province, un partenariat plein de sens puisque OD aura lieu cette année CHEZ NOUS, au Québec ».

Cette année, les participants d'OD « Chez Nous » recevront le meilleur sommeil grâce au matelas Zephyr de Polysleep et à leurs oreillers réglables Polysleep. Unique au Québec et au Canada, le matelas Zephyr est doté d'une housse nanobionique qui utilise une technologie de pointe qui redirige l'énergie dans le corps pour réduire la fatigue. De plus, il offre un véritable soutien zoné, traitant les hanches et les épaules sur un pied d'égalité, tout en maintenant le corps à une température parfaitement régulée grâce à la mousse à mémoire de forme la plus avancée sur le marché.

Les candidats ont été choisis, la maison est prête, le grand retour de la course à l'amour la plus populaire du Québec est sur le point de commencer ! Et Polysleep a tout préparé pour les supporter ! D'une bataille d'oreillers à une histoire d'amour, Polysleep est prêt à soutenir les participants dans leur quête de l'amour.

À propos de Polysleep. Fondée en 2016, Polysleep transforme l'industrie du sommeil en vendant des matelas uniques, de haute qualité, durables, produits localement et au meilleur prix. Fabriqués à 100 % à Montréal, les matelas Polysleep sont conçus pour être de la meilleure qualité, contribuer à l'économie locale et avoir un impact environnemental réduit. Polysleep a élargi son assortiment pour inclure l'oreiller Polysleep, le surmatelas antimicrobien Polysleep et le matelas pour bébé Polysleep. La marque travaille également en étroite collaboration avec des organismes de bienfaisance de tout le Québec pour faire don de matelas neufs ou usagés aux familles et aux personnes dans le besoin.

